İstanbul’da dehşet saçan yağmacılar yakalandı
İstanbul’da kendilerine polis süsü veren iki kişi, araçlarına aldıkları yabancı uyruklu 5 kişiyi soydu. Türkmenistan uyruklu kurbanlarının araçla üzla üzerinden geçen soyguncular, polisin iki bin aracı tarayarak elde ettiği görüntülerden yola çıkılarak yakalandı.
Türkmenistan vatandaşı 22 yaşındaki J.G, 31 Temmuz 2019 günü akşam saatlerinde Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi İskele Sokak’ta yürüyordu. Yol kenarında park halinde bekleyen bir araçtaki 2 kişi, elleriyle işaret ederek araca çağırdı. Yaklaştığında içlerinden biri polis rozeti göstererek araca binmesi talimatı verdi. J.G, araca bindiği sırada, üzerinde uyuşturucu madde olduğunu, kendisinin uyuşturucu sattığı suçlamasıyla karşılaştı. Araçtaki iki kişi J.G’nin cep telefonu, cüzdanı ve altın kolyesini gasp etti. J.G daha sonra hareket halindeki araçtan atıldı. Kurtulmak istediği sırada aracın altına savruldu ve arka tekerlek üzerinden geçti. Yaralanan J.G’nin üzerinden arkadan gelen ve kendisini fark etmeyen başka bir araç daha geçti. Ağır yaralanan J.G, hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı.
Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlatırken, Kadıköy ve Ataşehir’de 4 Özbekistan vatandaşının da benzer yöntemle yağmacıların hedefi olduğu ve değerli eşyaları alındıktan sonra araçlardan atıldığı belirlendi.
Polis, bölgede bulunan görüntülerde 2 bin araç üzerinde inceleme yaptı. Soyguncuların her soygun olayında kiraladıkları araçların plakalarını etiket kullanarak rakam ve harf grubunu değiştirdikleri belirlendi. Kiralanan araçlar üzerinden kimlikleri ve adresleri belirlendi.
Ekipler, Berkan İ.,(23) Yusuf Ş. U’yu (23) Ümraniye’de düzenledikleri operasyonla yakaladı. Gasp, yağma ve oto hırsızlığından kayıtları olduğu belirtilen Berkan İ. ve Yusuf Ş.U, Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarıldı.
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