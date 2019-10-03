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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin Aydın
03.10.2019 - 11:32, Son Güncelleme:

İstanbul’da dehşet saçan yağmacılar yakalandı

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
İstanbul’da dehşet saçan yağmacılar yakalandı

İstanbul’da kendilerine polis süsü veren iki kişi, araçlarına aldıkları yabancı uyruklu 5 kişiyi soydu. Türkmenistan uyruklu kurbanlarının araçla üzla üzerinden geçen soyguncular, polisin iki bin aracı tarayarak elde ettiği görüntülerden yola çıkılarak yakalandı.

Türkmenistan vatandaşı 22 yaşındaki J.G, 31 Temmuz 2019 günü akşam saatlerinde Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi İskele Sokak’ta yürüyordu. Yol kenarında park halinde bekleyen bir araçtaki 2 kişi, elleriyle işaret ederek araca çağırdı. Yaklaştığında içlerinden biri polis rozeti göstererek araca binmesi talimatı verdi. J.G, araca bindiği sırada, üzerinde uyuşturucu madde olduğunu, kendisinin uyuşturucu sattığı suçlamasıyla karşılaştı. Araçtaki iki kişi J.G’nin cep telefonu, cüzdanı ve altın kolyesini gasp etti.  J.G daha sonra hareket halindeki araçtan atıldı. Kurtulmak istediği sırada aracın altına savruldu ve arka tekerlek üzerinden geçti. Yaralanan J.G’nin üzerinden arkadan gelen ve kendisini fark etmeyen başka bir araç daha geçti. Ağır yaralanan J.G, hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı.

İstanbul’da dehşet saçan yağmacılar yakalandı

Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlatırken, Kadıköy ve Ataşehir’de 4 Özbekistan vatandaşının da benzer yöntemle yağmacıların hedefi olduğu ve değerli eşyaları alındıktan sonra araçlardan atıldığı belirlendi.

Polis, bölgede bulunan görüntülerde 2 bin araç üzerinde inceleme yaptı. Soyguncuların her soygun olayında kiraladıkları araçların plakalarını etiket kullanarak rakam ve harf grubunu değiştirdikleri belirlendi. Kiralanan araçlar üzerinden kimlikleri ve adresleri belirlendi.

İstanbul’da dehşet saçan yağmacılar yakalandı

Ekipler, Berkan İ.,(23) Yusuf Ş. U’yu (23) Ümraniye’de düzenledikleri operasyonla yakaladı. Gasp, yağma ve oto hırsızlığından kayıtları olduğu belirtilen Berkan İ. ve Yusuf Ş.U, Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarıldı.

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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