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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali ABLAY, İSTANBUL, (DHA)
30.11.2019 - 14:50, Son Güncelleme:

İstanbul'da dehşet anları kamerada

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İstanbul Beyoğlu'nda internet kafeye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı

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  • İstanbulda dehşet anları kamerada
  • İstanbulda dehşet anları kamerada
  • İstanbulda dehşet anları kamerada
  • İstanbulda dehşet anları kamerada
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Beyoğlu Bostan Mahallesi Serdar Ömer Paşa Caddesi'nde  geçtiğimiz perşembe günü saat 15.00 sıralarında yaşanan olayda silahlı saldırı sonucu 4 kişi yaralandı.

Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırma ve güvenlik kamerası incelemesinde olayın kavga olarak başladığını ve karşılıklı yumruklaşmanın devamında Yusuf A. isimli şüphelinin tabanca ile 4 kişiye ateş ettiğini belirledi.

Güvenlik kamera görüntülerinde silahı kullandığı belirlenen Yusuf A. ruhsatsız tabanca ile birlikte aynı gün ekipler tarafından yakalandı.

Ekiplerin çalışmalarını devamında ise olay esnasında bıçaklı olduğu görülen Mücahit A. isimli şüpheli de gece 02.20 sıralarında evine girdiği esnada yakalandı.

Şüpheli Yusuf A.'nın  "uyuşturucu madde bulundurmak", "evden hırsızlık", "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" olmak üzere çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.  Mücahit A.'nın ise "uyuşturucu madde ticareti" ve "uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan kaydı olduğu tespit edildi. 

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sokaktaki kavganın ardından silahlı saldırı gerçekleştiği görülüyor

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