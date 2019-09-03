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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
03.09.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

İstanbul'da dehşet anları! Görenler şoke oldu...

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Kurban Bayramının ikinci gününde Beyoğlu’nda çeşitli suçlardan emniyette çok sayıda kaydı bulunan erkek bir şahıs, sokak ortasında tabanca ile başına ateş ederek intihar etti. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken, o anlara şahit olan vatandaşlar ise şoke oldu.

Olay, geçtiğimiz 12 Ağustos Pazartesi günü saat 04.30 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Ataman Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı vatandaşlar sokak üzerinde yürüdüğü esnada Eyüp Demiray(43), Tarlabaşı Bulvarı üzerindeki bir iş yerinden çıktı. Merdivenlerden inen şahıs ardından sokağa girdi.

Demiray, henüz bilinmeyen bir nedenle belinden tabancasını çıkartarak başına tek el ateş etti. Vatandaşların gözü önünde intihar eden adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, vatandaşlar sokak üzerinde yürüyor. O esnada şahıs koşarak kamera açısına giriyor. Başına ateş eden şahıs yere düşüyor. Silahı da yere düşen şahsı gören vatandaşlar şoke oluyor.

Olayın ardından şoka giren vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise güvenlik şeridi çekerek önlem aldıktan sonra inceleme yaptı.

Savcının incelemelerin ardından da Demiray’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şahsın çeşitli suçlardan emniyette 25 adet kaydının olduğu tespit edildi. 

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