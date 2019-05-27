İstanbul’da dehşet anları! Eşiyle kavga etti, terör estirdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul’da dehşet anları! Eşiyle kavga etti, terör estirdi
GeriGündem İstanbul’da dehşet anları! Eşiyle kavga etti, terör estirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
27.05.2019 - 09:52, Son Güncelleme:

İstanbul’da dehşet anları! Eşiyle kavga etti, terör estirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul Beşiktaş’ta güpegündüz cadde ortasında boşanma aşamasında olduğu eşiyle kavga eden şahıs, kendilerini ayırmak isteyen esnafa ekmek bıçağıyla tehditler savurdu. Bıçakla dehşet saçan şahıs esnaflar tarafından uzaklaştırılırken, o anlar ise kameralara yansıdı.

8
  • Beşiktaş’ta eşiyle kavga eden adam terör estirdi
  • Beşiktaş’ta eşiyle kavga eden adam terör estirdi
  • Beşiktaş’ta eşiyle kavga eden adam terör estirdi
  • Beşiktaş’ta eşiyle kavga eden adam terör estirdi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 13.50 sıralarında Akaretler Vişnezade Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşiyle cep telefonu meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Cadde ortasında tartışan çift arasında bir süre sonra arbede çıktı. O esnada dışarıda cep telefonuyla konuşan esnaf Yusuf Sümbül (35), çiftin kavga ettiği görünce şahsa sakin olmalarını söyledi. Şahsın “bana karışma eşim” demesi üzerine Sümbül, “Tamam eşin olabilir ama burada bu şekilde olmaz. Başka şekilde halledin” diyerek karşılık verdi. Ardından da şahıs eşiyle tartışarak ve itişerek uzaklaştı.

Ekmek bıçağıyla terör estirdi

Olaydan 5 dakika sonra öfkeden gözü dönen şahıs, eline ekmek bıçağı alarak iş yerinin önüne geldi. Şahsın iş yerinin kapısından, “Sen miydin bana artistlik yapan çık dışarı” sözleri üzerine esnaf Sümbül ise “Artistlik yapmadım sadece sizi ayırmaya çalıştım” dedi.

Esnaf tam dışarıya çıkacağı esnada dışarıdan bir vatandaş iş yerine girerek kapıyı saldırganın üzerine kapattı. Bunun üzerine arkasında sakladığı bıçağı eline alan şahsın cama vurarak küfür ve hakaretler etmesinin ardından başka bir vatandaş araya girerek şahsı uzaklaştırdı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

“5 dakika sonra geri gelip bıçak çekti”

Esnaf Yusuf Sümbül, “İş yerimin önünde telefonla konuşurken çiftin kavga ettiğini gördüm. O esnada insanlık gereği ayırmaya çalıştım. Önce erkek olan şahıs bana bakarak müdahale etmememi söyledi. Ben de 'Cadde ortasında böyle şeyler yapmayın' dedim. Dolayısıyla aralarında bir telefon alma-verme kavgası vardı. Ondan sonra çekip gittiler. Şahıs 5 dakika sonra iş yerime hesap sormak için geri geldi. Ben de durumu anlattım. Beni dışarıya çekmeye çalıştı, tam o esnada bıçağı çıkarttı, ben de geri çekildim. Daha sonra esnaf arkadaşlar araya girdi ve şahıs uzaklaştırdı. Ben de olayın ardından karakola giderek suç duyurusunda bulundum” dedi.

“Evime benim cenazem de gidebilirdi”

Sümbül, “Güpegündüz biri en ufak bir şeyde sinirlenip de gelip birine bıçak çekiyor. O akşam evime benim cenazem de gidebilirdi. Çocuklarımı da görmeyebilirdim, öyle bir durumla karşı karşıya kaldım. İyi niyetinizin kurbanı oluyorsunuz. Buna duyarsız kalmakta ayrı bir durumdur. Duyarlı kaldığımızda ve ayırmaya çalıştığımızda olan tepkiyi görüyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Olayın ardından saldırıya uğrayan Yusuf Sümbül, güvenlik kamera görüntülerinin kayıtlarını alarak Beşiktaş Polis Merkezi’nde şikayette bulundu. Görüntüleri incelemeye alan polis, saldırgan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
İstanbul’da dehşet anları!Eşiyle kavga etti, terör estirdi
Başsavcılık talimatı verdi.. 6 ilde 23 kişi hakkında gözaltı kararı
Bilet bulamayınca kendi boğazını kesti
Anne ve babasını siyanürle katletmişti! Flaş gelişme…