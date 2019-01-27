İstanbul'da dehşet anları... Defalarca bıçakladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul'da dehşet anları... Defalarca bıçakladı
GeriGündem İstanbul'da dehşet anları... Defalarca bıçakladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Emin YEŞİL / İSTANBUL, (DHA)
27.01.2019 - 11:00, Son Güncelleme:

İstanbul'da dehşet anları... Defalarca bıçakladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul'da dehşet anları... Defalarca bıçakladı

İstanbul, Sultangazi’de Afgan uyruklu 3 kişi, bakkal işleten Afgan uyruklu Hakmatyar Ali’nin işyerinde dehşet saçtı. Şüphelilerden biri Ali’yi defalarca bıçakladı, diğer iki şüpheli de elindeki bıçaklarla tehditler savurdu. Ali’nin arkadaşının cep telefonunu da gasp eden şüpheliler kayıplara karıştı. Yaşanan dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. 

BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADI

Olay Merkez Habipler Mahallesi’nde bulunan bir bakkal dükkanında yaşandı. Afgan uyruklu Hakmatyar Ali’nin çalıştığı bakkal dükkanına gelen Afgan uyruklu 3 kişi, Hakmatyar Ali ve yanında bulunan arkadaşıyla sohbet etti. Bir süre sonra şüphelilerden biri, Hakmatyar Ali’yi defalarca bıçakladı. Şüpheliler Hakmatyar’ın arkadaşının ise cep telefonunu çalarak olay yerinden hızlıca uzaklaştılar. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle yaralanan Hakmatyar Ali ve darp edilen arkadaşı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 

"HIRSIZLAR ARKADAŞIMI BIÇAKLADI"

Görgü tanıklarından İsmail Albayrak, "Bir anda bir karışıklık gördüm. Gidip baktığımızda bir arkadaşı kafasından ve elinden bıçaklamışlar... Ama kim olduklarını bilmiyoruz. Kaçanların Afgan uyruklu olduğunu biliyoruz. Yaralı arkadaşı hastaneye götürdüler. Duyduğuma göre bakkal çalışanından para istemişler, o da para vermemiş. Para vermediği için de arkadaşa bıçakla saldırmışlar" dedi. Afgan uyruklu bir görgü tanığı da, "Hırsızlar arkadaşımı bıçakladı. Telefonu alıp kaçtılar" diye konuştu. 

Polis, şüphelileri yakalanması için çalışma başlattı.

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan bakkalda yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bakkala gelen Afgan uyruklu 3 şüpheli, Hakmatyar ve arkadaşıyla sohbet ediyor. Bir süre sonra şüphelilerden biri, elindeki bıçağı defalarca Hakmatyar’a vuruyor. Hakmatyar’ın arkadaşı ise yardım istemek için dışarı doğru yönelmek istediği anda, diğer şüpheliler tarafından engelleniyor. Ayrıca Hakmatyar’ın arkadaşının telefonu gasp ediliyor.

Diğer iki şüpheli de ceplerinden bıçaklarını çıkartarak Hakmatyar’a yöneliyor ve tehdit ediyor. Bir süre sonra 3 şüpheli de bakkaldan hızla uzaklaşıyor. 

SON 24 SAATTE NE OLDU?

Son 24 saatte ne oldu? (27.01.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Uzman uyarısı: Araçtan çıkın, yükseğe gidin

Meteoroloji'den önemli uyarı

FETÖ'nün Adana'daki önemli ismi yakalandı

Diyet değil yaşam hakkı