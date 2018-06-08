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    İstanbul'da dehşet anları! Çocuğu kaçırıldı, metrelerce sürüklendi

    İSTANBUL, (DHA)
    08.06.2018 - 13:54 | Son Güncelleme:

    İstanbul Sancaktepe'de 5 yaşındaki oğlu ile birlikte arkadaşına gitmek üzere dün evden çıkan Serpil Uzer, dün hayatının en acı günlerinden birini yaşadı. Yanındaki oğlu güpegündüz bir otomobille kaçırıldı. Otomobilin peşinden koşan tutunduğu kapıyla metrelerce sürüklenerek kol ve bacaklarından yaralanan genç kadın, "Oğlumun çığlıkları hala kulağımda. Oğlumu eski eşim kaçırdı" diyerek polise başvurdu. Olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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    • İstanbulda dehşet anları Çocuğu kaçırıldı, metrelerce sürüklendi
    • İstanbulda dehşet anları Çocuğu kaçırıldı, metrelerce sürüklendi
    • İstanbulda dehşet anları Çocuğu kaçırıldı, metrelerce sürüklendi
    • İstanbulda dehşet anları Çocuğu kaçırıldı, metrelerce sürüklendi

    Eski eşi Remzi K'nın oğlunu kaçırdığını belirterek, polise başvuran Serpil Uzer, gözyaşları içinde yaşadıklarını DHA'ya şöyle anlattı:

    "Saat 12.00 gibi oğlumla birlikte arkadaşıma gitmek için evden çıktık. Tam cadde ortasındayken bir anda oğlumun yanımda olmadığını gördüm. Baktığımda oğlumun biri tarafından omzuna alınıp kaçırıldığını gördüm. Ayrıldığım eşimi oğlum kaçırdı. Oğlumun çığlıkları hala kulağımda. Peşinden koştum. Siyah bir arabaydı. Kapıyı açmaya çalıştım ama açamadım. 5 metre kadar falan beni sürükledi. Alamadım oğlumu ellerinden" diye konuştu.

    14 yaşındayken evlendiği eşinden 5 yıl önce ayrıldıklarını vurgulayan Uzer, "Doğukan onu babası olarak bile bilmiyor. Hiçbir şekilde görüşmediler. Görmedi tanımadı zaten. Diğer oğlum 16 yaşında, 11 yaşındaydı ayrıldığımızda hiç görüşmediler"

    "12 SAAT OLDU HİÇ BİR HABER YOK"

    Oğlunun açık kalp ameliyatı olduğunu belirten Uzer, "Gündüz 12'de kaçırıldı Doğukan ve şu ana kadar hiç bir haber yok. Oğlum açık kalp ameliyatı oldu. Sürekli kontrolleri var. İlaçlarını sürekli kullanıyor. Bugün 12.00'de ilaçlarını verdim. Ama gece 12.00'de vermem gereken ilaçlarını veremedim"

    "SÜREKLİ TEHDİT EDİLİYORUZ"

    Ayrıldıktan sonra eski eşi tarafından sürekli tehdit edildiğini söyleyen Uzer, "Bu 5 yıllık süre içerisinde sürekli tehdit edildim. Bulacağım, vuracağım, öldüreceğim, küçük oğlumu kaçıracağım, bunu hep söylüyordu. Büyük oğlumu da tehdit ediyor.

    Eski eşine seslenen Uzer, oğlunun daha küçük olduğunu söyleyerek, "Bu gece Cuma gecesi ve cuma günü, ne olur Doğukan'ı getirsin ve bana sağ salim teslim etsin. O daha küçük anne kuzusu. Onu getirmesini istiyorum sağ salim" diye konuştu.

    Etiketler: istanbul , çocuk kaçırma , Polis , son dakika , haberler
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