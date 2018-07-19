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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çetin AYDIN / İSTANBUL
19.07.2018 - 22:15, Son Güncelleme:

İstanbul’da DEAŞ’a operasyon: Şişani'nin eşi gözaltında

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İstanbul’da DEAŞ’a operasyon: Şişani'nin eşi gözaltında

DEAŞ’ın 2016’da Irak’ta öldürüldüğünü duyurduğu örgütün askeri kanat sorumlusu Ebu Ömer El Şişani kod adlı Tarkan Batiraşvili’nin eşi S.D, İstanbul’da gözaltına alındı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi için yürüttükleri çalışmada İstanbul’da eylem arayışı içinde olan örgüt üyelerini belirledi. Arnavutköy, Başakşehir, Fatih, Beylikdüzü ve Ümraniye’deki 11 adrese Özel Harekât Timleri desteğinde girildi. Operasyonda, U.B, B.S, A.D, I.T ve S.K gözaltına alındı.

BABASI BAKANDI

Yapılan araştırmada, S.K adına düzenlenmiş pasaportun sahte ve S.K’nın gerçek adının S.D olduğu anlaşıldı. S.D’nin 2016 yılında Irak Ninova’da hava bombardımanı ile öldürülen Ebu Ömer El Şişani’nin eşi olduğu ve bu evlilikten 2 oğlu olduğu belirlendi. Çeçen lider Ramazan Kadirov’un hükümetinde bakan olan Asu Dudurkaev’in kızı olan S.D, internette radikalleştikten sonra Suriye’ye gitti, Ömer Şişani’nin sağ kolu Hamzat’la evlendi.

‘ZORLA EVLENDİRİLDİ’

Hamzat’ın bir saldırıda ölmesinin ardından S.D’nin zorla Şişani ile evlendirildiği iddia edilmişti. Kadirov’un, bakan Dudurkaev’i ‘fanatik kızını kontrol edemediği için kabineden attığı’ da haberlere yansımıştı. Kadirov, S.D’nin geri dönmesini Çeçenistan için bir “onur meselesi” ilan

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