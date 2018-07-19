İstanbul’da DEAŞ’a operasyon: Şişani'nin eşi gözaltında
DEAŞ’ın 2016’da Irak’ta öldürüldüğünü duyurduğu örgütün askeri kanat sorumlusu Ebu Ömer El Şişani kod adlı Tarkan Batiraşvili’nin eşi S.D, İstanbul’da gözaltına alındı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi için yürüttükleri çalışmada İstanbul’da eylem arayışı içinde olan örgüt üyelerini belirledi. Arnavutköy, Başakşehir, Fatih, Beylikdüzü ve Ümraniye’deki 11 adrese Özel Harekât Timleri desteğinde girildi. Operasyonda, U.B, B.S, A.D, I.T ve S.K gözaltına alındı.
BABASI BAKANDI
Yapılan araştırmada, S.K adına düzenlenmiş pasaportun sahte ve S.K’nın gerçek adının S.D olduğu anlaşıldı. S.D’nin 2016 yılında Irak Ninova’da hava bombardımanı ile öldürülen Ebu Ömer El Şişani’nin eşi olduğu ve bu evlilikten 2 oğlu olduğu belirlendi. Çeçen lider Ramazan Kadirov’un hükümetinde bakan olan Asu Dudurkaev’in kızı olan S.D, internette radikalleştikten sonra Suriye’ye gitti, Ömer Şişani’nin sağ kolu Hamzat’la evlendi.
‘ZORLA EVLENDİRİLDİ’
Hamzat’ın bir saldırıda ölmesinin ardından S.D’nin zorla Şişani ile evlendirildiği iddia edilmişti. Kadirov’un, bakan Dudurkaev’i ‘fanatik kızını kontrol edemediği için kabineden attığı’ da haberlere yansımıştı. Kadirov, S.D’nin geri dönmesini Çeçenistan için bir “onur meselesi” ilan
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