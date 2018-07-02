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    İstanbul'da dakikalarca süren dayak kamerada!

    Zeki GÜNAL /İSTANBUL,(DHA)
    02.07.2018 - 12:35 | Son Güncelleme:

    İstanbul Fatih'te bankta otururken uygunsuz hareketlerde bulunduğu iddia edilen yabancı uyruklu kişi, dakikalarca dövüldükten sonra polise teslim edildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    Olay geçen Fatih Eminönü'nde yaşandı. Esnaf İsmail Daşdemir yakındaki camiye namaza geldiği sırada banka oturup uygunsuz hareketlerde bulunduğunu iddia ettiği kişiyi gördü. İsmail Daşdemir yakaladığı bu kişiyi dakikalarca dövdü. Olayı görüp gelenler durumu polise bildirdi. Dayak sürerken polis beklendi. Bir süre sonra gelen polis, yabancı uyruklu kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

    Olayı anlatan Daşdemir, “Aşırı derecede dövdüm ne olursa olsun bunda gizlenecek hiçbir şey yok. Sonuçta adam burada her terbiyesizliği yapıyor. Polise haber verdik, polis aldı götürdü. Ben de gidip kendisinden şikayetçi oldum" iddiasında bulundu.

    OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

    Bu arada olay güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde bankta oturan kişinin Daşdemir tarafından dakikalarca dövülmesi görüntülerde yer alıyor.

    Etiketler: istanbul , son dakika , haberler
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