İstanbul'da Cuma vakti ne zaman? İllerin Cuma namazı saati vakitleri!
İstanbul'da Cuma namazı saati, öğle saatlerine girilirken bölgede yaşayan pek çok vatandaş tarafından vakitler ile araştırılmaya başlandı. Cuma namazı kılmak üzere camilere doğru yönelecek olan Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı Cuma namazı saat bilgilerine göre hareket edecek. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, İstanbul ve diğer tüm illerdeki Cuma namazı saat bilgileri hakkında bazı bilgier
Cuma namazı saati, İstanbul ve Ankara gibi nüfusun büyük bir yoğunluk içerisinde bulunduğu iller başta olmak üzere birçok ilde araştırılmaya devam ediliyor. Öğle saatlerine girilmesiyle birlikte araştırılan Cuma namazı saat kaçta sorusu, birçok Müslümanın camilere doğru harekete geçmesine vesile olacak. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, tüm illerin Cuma namazı saatleri
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Cuma namazı, İstanbul'da 11 Ekim tarihinde 12.56'da kılınacak. Diğer illerde yaşıyorsanız Cuma namazı saatlerini aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.
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CUMA HUTBESİNİN ÖNEMİ
İslam âlimleri, gerek cuma hakkındaki hadisleri, gerekse Resûlullah’ın (s.a.s.) uygulamasını göz önüne alarak hutbenin esasını teşkil eden rükünler ile sahih bir hutbede uyulması gereken şartları ve hutbenin adabını tespit etmişlerdir (Kâsânî, Bedâiu’s-sanâî, II, 196). Hatip hutbe irad ederken cemaatin konuşmasının doğru olmadığını ifade eden hadisler vardır (Buhârî, Cumua, 36; Müslim, Cumua, 11; Muvatta, Cuma, 6; Ebû Dâvûd. Salât, 237; Tirmizî, Salât, 256; Nesâî, Cumua, 22). Hanefi ve Şâfiîler bu hadislere dayanarak zaruret olmadıkça hutbe esnasında konuşmayı mekruh; Hanbelî ve Mâlikîler haram kabul etmişlerdir (Kâsânî, Bedâiu’s-sanâî, II, 198; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 429-430). Diğer taraftan yine Resûlullah’ın (s.a.s.) uygulamasını göz önüne alan İslam âlimleri hutbede müminlere dua etmenin mendup veya rükün olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâiu’s-sanâî, II, 196).
Buna göre, hutbenin dinlenmesi, bu esnada başka işlerle uğraşılmaması, konuşulmaması gerekir. Ancak, Hz. Peygamberin (s.a.s.) ismi anıldığında sessizce salavat okunması, hatibin duasına ‘âmin’ denmesi, konuşma olarak değerlendirilmediğinden, bunların yapılmasında bir sakınca yoktur (Bkz. Kâsânî, Bedâiu’s-sanâi’, I, 264; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 35).
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