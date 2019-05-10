İstanbul'da cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il cuma namazı saatleri
Öğle saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte, İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar cuma namazı saatine yönelik araştırmalarına hız verdi. Ramazan ayının ilk cuma namazını, vaktini kaçırmadan kılmak isteyen vatandaşlar, Diyanet'in yayınladığı cuma namazı saati bilgilerini araştırıyor. Peki, İstanbul'da cuma namazı kaçta kılınacak?
İstanbullular cuma namazı saatini araştırmaya başladı. Ramazan ayının ilk cumasını idrak edecek vatandaşlar, sabah erken saatlerden beri cuma namazına yönelik araştırma yapıyor. İşte, Diyanet'in yayınladığı takvime göre 10 Mayıs 2019 İstanbul cuma namazı saati...
Cuma namazı Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre 10 Mayıs 2019'da İstanbul'da saat 13:06'da kılınacak. Diğer illere ait Cuma namazı saatlerini sorgulamak için aşağıdaki linke tıklayınız.
İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABDEST NASIL ALINIR?
Önce kollar dirseklerin yukarısı na kadar sıvanır, sonra "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir. Ve "Eûzü billahi mineşşeytanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm" okunur.
Eller bileklere kadar üç kere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına dikkat edilir. Parmaklarda yüzük varsa oynatılıp altının yıkanması sağlanır.
Sağ avuç ile ağıza üç kere ayrı ayrı su alınıp her defasında iyice çalkalanır.
Sağ avuç ile buruna üç kere ayrı ayrı su çekilir.
Sol el ile sümkürülerek burun temizlenir.
Alında saçların bittiği yerden itibaren kulakların yumuşağına ve çene altına kadar yüzün her tarafı üç kere yıkanır.
Sağ kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.
Sol kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.
Eller yeni bir su ile ıslatılır. Sağ elin içi ve parmaklar başın üzerine konularak bir kere meshedilir.
Eller ıslatılarak sağ elin şehadet parmağı ile sağ kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın dışı; sol elin şehadet parmağı ile sol kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın arkası meshedilir.
Elleri yeniden ıslatmaya gerek olmadan geriye kalan üçer parmağın dışı ile de boyun meshedilir.
Sağ ayak üç kere topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.
Sol ayak topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.
Abdest bitince ayakta ve kıbleye karşı “Kelime-i Şehadet” okunur.
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