Cuma namazı bugün saat kaçta? 5 Ekim tarihli cuma namazı saatleri
Güncel cuma namazı saatleri, her hafta olduğu gibi bu cuma da günün en çok araştırılan konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye'nin 7 bölgesinde ve 81 ilinde değişiklik gösteren cuma namazı saatlerini resmi sayfası üzerinden paylaşıyor. Peki, bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, İstanbul başta olmaj üzere 5 Ekim tarihli cuma namazı saatleri
Namaz ibadetini cemaatle birlikte yerine getirmek isteyen İstanbullular, ezan okunuş saatini erken saatlerden itibaren sorgulamaya başladı. Ezan okunuş saati her hafta illere göre farklılık gösteriyor. Peki, İstanbul’da cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? 5 Ekim il il cuma namazı saatleri
Cuma namazı bugün İstanbul'da 12.59'da okunacak öğle ezanının ardından kılınacak. Ankara'da ise Cuma namazı 12.43'de okunacak öğle ezanından sonra kılınacak. İzmir'de Cuma namazı ise 13.06'da okunacak öğle ezanının ardından kılınacak. Bursa'da ise Cuma namazı 12.58'de okunacak öğle ezanın ardından eda edilecek.
Diğer illere ait cuma namazı saatlerini aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.
5 EKİM 2018 TARİHLİ CUMA HUTBESİ
Cumanız Mübarek Olsun Aziz Kardeşlerim! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize
döndürüleceksiniz.”
1
Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Müslüman’ın Müslüman üzerindeki hakkı beştir: Selâmını almak, hastalandığında ziyaretine gitmek, cenazesine katılmak, davetine icabet etmek ve aksırdığında ona rahmet dilemek.”
2
Aziz Müminler! Hayat, ilahi bir lütuf olduğu gibi ölüm de kaçınılmaz bir hakikattir. Dünyaya gelen her insan kendisine takdir edilen ömrü yaşayacak ve sonunda mutlaka ölecektir. İnsan nerede olursa olsun, ne kadar kaçarsa kaçsın, ne kadar çare ararsa arasın, ölüm onu muhakkak yakalayacaktır.3 Dünyadan, anadan, babadan, yardan, evlattan ayrılış gibi görünse de aslında ölüm, mümin kulların Cenab-ı Hakkın huzurunda
sevdikleriyle yeniden buluşmalarının adıdır. Allah’a karşı kulluk vazifelerini yerine getirenler için huzur ve mutlulukla dolu yeni ve ebedî bir hayatın başlangıcıdır.
Kıymetli Müslümanlar!
Mümin olarak kardeşlerimizi ahiret hayatına uğurlarken yapmamız gereken dini ve insani birtakım sorumluluklarımız vardır. Bunların başında, ölüm döşeğinde olan kardeşimizi yalnız bırakmamak, son nefesine kadar ona yarenlik etmek, duyacağı şekilde kelime-i tevhid getirerek bu ikrar ile ruhunu teslim etmesine yardımcı olmak gelir. Allah Resûlü (s.a.s) bir hadislerinde “Ölmek üzere olanlarınıza َه selamı ve sonsuz barış yurduna açılan kapı olur.
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