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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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05.10.2018 - 11:13, Son Güncelleme:

Cuma namazı bugün saat kaçta? 5 Ekim tarihli cuma namazı saatleri

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Cuma namazı bugün saat kaçta? 5 Ekim tarihli cuma namazı saatleri

Güncel cuma namazı saatleri, her hafta olduğu gibi bu cuma da günün en çok araştırılan konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye'nin 7 bölgesinde ve 81 ilinde değişiklik gösteren cuma namazı saatlerini resmi sayfası üzerinden paylaşıyor. Peki, bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, İstanbul başta olmaj üzere 5 Ekim tarihli cuma namazı saatleri

Namaz ibadetini cemaatle birlikte yerine getirmek isteyen İstanbullular, ezan okunuş saatini erken saatlerden itibaren sorgulamaya başladı. Ezan okunuş saati her hafta illere göre farklılık gösteriyor. Peki, İstanbul’da cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? 5 Ekim il il cuma namazı saatleri

Cuma namazı bugün İstanbul'da 12.59'da okunacak öğle ezanının ardından kılınacak. Ankara'da ise Cuma namazı 12.43'de okunacak öğle ezanından sonra kılınacak. İzmir'de Cuma namazı ise 13.06'da okunacak öğle ezanının ardından kılınacak. Bursa'da ise Cuma namazı 12.58'de okunacak öğle ezanın ardından eda edilecek.

Diğer illere ait cuma namazı saatlerini aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ

5 EKİM 2018 TARİHLİ CUMA HUTBESİ

Cumanız Mübarek Olsun Aziz Kardeşlerim! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize
döndürüleceksiniz.”

1
Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Müslüman’ın Müslüman üzerindeki hakkı beştir: Selâmını almak, hastalandığında ziyaretine gitmek, cenazesine katılmak, davetine icabet etmek ve aksırdığında ona rahmet dilemek.”

2
Aziz Müminler! Hayat, ilahi bir lütuf olduğu gibi ölüm de kaçınılmaz bir hakikattir. Dünyaya gelen her insan kendisine takdir edilen ömrü yaşayacak ve sonunda mutlaka ölecektir. İnsan nerede olursa olsun, ne kadar kaçarsa kaçsın, ne kadar çare ararsa arasın, ölüm onu muhakkak yakalayacaktır.3 Dünyadan, anadan, babadan, yardan, evlattan ayrılış gibi görünse de aslında ölüm, mümin kulların Cenab-ı Hakkın huzurunda
sevdikleriyle yeniden buluşmalarının adıdır. Allah’a karşı kulluk vazifelerini yerine getirenler için huzur ve mutlulukla dolu yeni ve ebedî bir hayatın başlangıcıdır.

Kıymetli Müslümanlar!

Mümin olarak kardeşlerimizi ahiret hayatına uğurlarken yapmamız gereken dini ve insani birtakım sorumluluklarımız vardır. Bunların başında, ölüm döşeğinde olan kardeşimizi yalnız bırakmamak, son nefesine kadar ona yarenlik etmek, duyacağı şekilde kelime-i tevhid getirerek bu ikrar ile ruhunu teslim etmesine yardımcı olmak gelir. Allah Resûlü (s.a.s) bir hadislerinde “Ölmek üzere olanlarınıza َه selamı ve sonsuz barış yurduna açılan kapı olur.

CUMA HUTBESİNİN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

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