İstanbul’da cuma namazı saat kaçta? İstanbul ilçelerinin namaz saatleri

Cuma namazı saatleri, mübarek cuma günlerinin en çok sorgulanan konularından biri olmaya devam ediyor. Özellikle nüfusun en yoğun olduğu İstanbul’da ikamet eden veya kısa süreli bölgede bulunan vatandaşlar, günün ilk ışıklarından itibaren ‘Cuma namazı bugün saat kaçta?’ sorularını dile getirmeye başladı. Ezan okunuş saati, İstanbul ilçelerine göre farklılık gösteriyor. Peki, cuma namazı bugün İstanbul’da saat kaçta? Namaz ibadetini cemaatle birlikte gerçekleştirmek isteyenler için İstanbul ve ilçelerinin saatlerine derledik.



Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 13 Temmuz tarihli cuma namazı tablosuna göre; namaz ibadeti İstanbul Tuzla’da 13.15’te, Beylikdüzü’nde ise 13:17’de gerçekleşecek. İstanbul’un farklı ilçelerindeki namaz vakitlerini öğrenmek için aşağıdaki linkten yaşadığınız bölgenin cuma namazı saatini öğrenebilirsiniz.

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CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?



Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir.



CUMA NAMAZI HÜKMÜ NEDİR?



Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.