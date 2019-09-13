İstanbul'da cuma namazı saat kaçta? İstanbul 13 eylül cuma namazı saati
İstanbul'da yaşayan vatandaşlar kentlerindeki cuma namazı saatlerini internette araştırıyorlar. Cuma günü dini vazifelerini yerine getirmek isteyenler İstanbul'da cuma namazı saat kaçta sorusunun cevabını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen cuma namazı vakitlerine göre İstanbul cuma namazının 13 Eylül cuma günü kılınacağı saat belirlendi.
Yurt genelinde olduğu gibi İstanbul'da ikamet eden veya kısa süreli bulunan vatandaşlar da cuma namazı saatine yönelik araştırmalarını hızlandırdı. Cuma namazını cemaatle birlikte kılmak isteyenler, İstanbul'un 13 Eylül tarihli cuma namazı saatini merak ediyor. Peki, İstanbul'da cuma namazı bugün saat kaçta? 13 Eylül İstanbul cuma namazı saati
İstanbul'da 13 Eylül Cuma günü namaz saati: 13:05 olarak belirlendi.
Cuma namazı nasıl kılınır, Cuma namazı kaç rekattır?
Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır.
Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.
Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır.
İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır.
Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.
Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.
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