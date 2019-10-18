İstanbul’da cuma namazı saat kaçta? İl il cuma namazı saatleri
Cuma namazı saatleri Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi İstanbul’da da merak konusu oldu. İstanbul’da ikamet eden veya kısa süreli bulunan vatandaşlar, cuma namazı ibadetini hakkıyla yerine getirebilmek için Diyanet’in resmi sayfasından namaz vaktini inceliyor. Peki, İstanbul’da cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, İstanbul’un 18 Ekim tarihli Cuma namazı saati ve il il cuma namazı saatleri…
İstanbul’daki vatandaşlar Cuma namazının saat kaçta kılınacağını merak ediyor. Cuma namazı saatleri 81 ilde farklılık gösteriyor ve saatler her hafta birkaç dakika fark ediyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden verilen bilgilere göre İstanbul’da bugün cuma namazı saati 12:54 olarak belirlendi.
Ayrıca İstanbul'un ilçelerinde yaşayan vatandaşlar ikamet ettikleri ilçedeki cuma namazı vakitlerini “Dünya Namaz Vakitleri” sayfasından öğrenebilirler.
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CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?
4 rekat cumanın ilk sünneti, 2 rekat cumanın farzı, 4 rekat cumanın son sünneti, 4 rekat Zuhri ahir, 2 rekat vaktin son sünneti.
4 rekat zuhr-i ahir namazı ve 2 rekat vaktin sünneti de nafile namazdır, isteyenler kılar. Zuhr-i ahir namazı, öğle namazının farzı gibi kılınır sadece "Vaktine yetişip kılmadığım son öğle namazının farzını kılmaya" diye niyet edilir.
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