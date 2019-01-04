Diyanet cuma namazı vakitleri | İstanbul'da cuma namazı saat kaçta?
Ülkemizin nüfus olarak en kalabalık şehri İstanbul'da cuma namazının kılınacağı saat, merak konusu oldu. Her hafta olduğu gibi bugün de cuma namazını cemaatle birlikte kılmak isteyen vatandaşlar, 4 Ocak 2019 tarihli cuma namazı saatlerini öğrenmek istiyor. Peki, cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? İstanbul'da cuma namazı saat kaçta?
Öğle saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte 2019'un ilk cuma namazına yönelik saat araştırmaları hız kazandı. Cuma namazının bugün saat kaçta kılınacağı merak eden yüz binlerce İstanbullu vatandaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı cuma namazı saatlerini araştırıyor. İşte, Diyanet'in açıkladığı veriler ışığında İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerin cuma namazı saatleri...
Cuma namazı saati, illere göre değişiklik gösteriyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre illere göre Cuma namazı saatleri;
2019 yılının il Cuma namazı, Ankara'da 12.58'de kılınacak. İstanbul'da ise Cuma Namazı'nın idrak edileceği saat 13.14 olacak. Cuma saati İzmir'de 13.21, Adana'da 12.48, Antalya'da 13.07, Bursa'da ise 13.13'de eda edilecek. Diğer illerin ve ilçelerin Cuma Namazı saatleri bilgisini aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.
TÜM İLLERİN CUMA SAATLERİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
ABDEST NASIL ALINIR?
1) Önce kollar dirseklerin yukarısı na kadar sıvanır, sonra "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir. Ve "Eûzü billahi mineşşeytanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm" okunur.
2) Eller bileklere kadar üç kere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına dikkat edilir. Parmaklarda yüzük varsa oynatılıp altının yıkanması sağlanır.
3) Sağ avuç ile ağıza üç kere ayrı ayrı su alınıp her defasında iyice çalkalanır.
4) Sağ avuç ile buruna üç kere ayrı ayrı su çekilir.
5) Sol el ile sümkürülerek burun temizlenir.
6) Alında saçların bittiği yerden itibaren kulakların yumuşağına ve çene altına kadar yüzün her tarafı üç kere yıkanır.
7) Sağ kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.
8) Sol kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.
9) Eller yeni bir su ile ıslatılır. Sağ elin içi ve parmaklar başın üzerine konularak bir kere meshedilir.
10) Eller ıslatılarak sağ elin şehadet parmağı ile sağ kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın dışı; sol elin şehadet parmağı ile sol kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın arkası meshedilir.
11) Elleri yeniden ıslatmaya gerek olmadan geriye kalan üçer parmağın dışı ile de boyun meshedilir.
12) Sağ ayak üç kere topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.
13) Sol ayak topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.
Abdest bitince ayakta ve kıbleye karşı “Kelime-i Şehadet” okunur.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle