İstanbul’da cuma namazı saat kaçta? 11 Ocak tarihli il il cuma namazı saatleri
Ülke genelinde olduğu gibi İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar da cuma namazı için saat araştırmalarına başladı. Türkiye’nin en kalabalık şehrinden yaşayan İstanbullular, ibadetlerini hakkıyla yerine getirebilmek için ‘İstanbul’da cuma namazı saat kaçta?’ sorusuna Diyanet’in resmi sayfası üzerinden yanıt arıyor. İşte, İstanbul başta olmak üzere tüm illerinde namaz saatleri
2019 yılının ikinci cuma namazı için geri sayım devam ediyor. Ezan okunuş vaktinin Türkiye’nin en doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine değişmesi nedeniyle cuma namazı her hafta birkaç dakika farklılık gösteriyor. Cuma namazını cemaatle birlikte kılmak isteyen İstanbullular da bu nedenle erken saatlerden araştırmalara başladı. Peki, İstanbul’da cuma namazı saat kaçta kılınacak?
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 11 Ocak tarihli takvimine göre, cuma namazı İstanbul'da saat 13.17 ‘de başkent Ankara'da ise 13.01'de kılınacak. Cuma namazı Ege’nin incisi İzmir'de 13.24, Adana'da 12.51, Antalya'da 13.07, Bursa'da ise 13.16'da eda edilecek.
Diğer illerin ve ilçelerin Cuma Namazı saatleri bilgisini aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.
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CUMA NAMAZI AŞAMALARI
Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır.
Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.
Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır.
İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır.
Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.
Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.
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