İstanbul’da cuma namazı bugün (18 Ocak) saat kaçta? İl il cuma namazı saatleri
Türkiye geneli gibi İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar da cuma namazı saati için dakikaları sayıyor. Cuma namazı saatleri her hafta illere göre farklılık gösteriyor. Peki, İstanbul’da cuma namazı bugün saat kaçta, kılınacak? İşte, başta metropol şehri İstanbul olmak üzere tüm illerin cuma namazı saatleri
Öğlen saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte cuma namazı için hareketlenmeler başladı. Özellikle, Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar, ‘cuma namazı saat kaçta? sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor. Ezan okunuş saatleri 7 bölge, 81 ilde değişiklik gösteriyor. Peki, İstanbul’da cuma namazı bugün saat kaçta? İşte 18 Ocak tarihli cuma namazı saatleri
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre yılın ikinci Cuma namazı, Ankara'da 13.04'de kılınacak. İstanbul'da ise Cuma Namazı'nın idrak edileceği saat 13.19 olacak. Cuma saati İzmir'de 13.27, Adana'da 12.54, Antalya'da 13.12, Bursa'da ise 13.19’da eda edilecek.
Diğer illerin ve ilçelerin Cuma Namazı saatleri bilgisini aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.
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