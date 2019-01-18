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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.01.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

İstanbul’da cuma namazı bugün (18 Ocak) saat kaçta? İl il cuma namazı saatleri

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İstanbul’da cuma namazı bugün (18 Ocak) saat kaçta? İl il cuma namazı saatleri

Türkiye geneli gibi İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar da cuma namazı saati için dakikaları sayıyor. Cuma namazı saatleri her hafta illere göre farklılık gösteriyor. Peki, İstanbul’da cuma namazı bugün saat kaçta, kılınacak? İşte, başta metropol şehri İstanbul olmak üzere tüm illerin cuma namazı saatleri

Öğlen saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte cuma namazı için hareketlenmeler başladı. Özellikle, Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar, ‘cuma namazı saat kaçta? sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor. Ezan okunuş saatleri 7 bölge, 81 ilde değişiklik gösteriyor. Peki, İstanbul’da cuma namazı bugün saat kaçta? İşte 18 Ocak tarihli cuma namazı saatleri

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre yılın ikinci Cuma namazı, Ankara'da 13.04'de kılınacak. İstanbul'da ise Cuma Namazı'nın idrak edileceği saat 13.19 olacak. Cuma saati İzmir'de 13.27, Adana'da 12.54, Antalya'da 13.12, Bursa'da ise 13.19’da eda edilecek.

Diğer illerin ve ilçelerin Cuma Namazı saatleri bilgisini aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

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