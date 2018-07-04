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    İstanbul'da çocuk kurbanlar için protesto gösterisi

    İSTANBUL (AA)
    04.07.2018 - 12:14 | Son Güncelleme:

    Leyla Aydemir ve Eylül Yağlıkara'dan peş peşe gelen acı haberlerin ardından İstanbul'da bugün çocuk istismarları ve cinayetlerine tepki göstermek için kitlesel bir protesto gösterisi yapılacak. Saat 17.30'da Tünel Meydanı'ndan Taksim Meydanı'na kadar düzenlenecek yürüyüş nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapanacak.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, çocuk istismarları ve cinayetlerine tepki göstermek amacıyla kadın örgütleri tarafından Tünel Meydanı'ndan Taksim Meydanı'na düzenlenecek yürüyüş nedeniyle bugün saat 17.30'dan itibaren etkinlik bitimine kadar bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahlar belirlendiği bildirildi.

    Buna göre, Yeni Çarşı Caddesi ile Hamalbaşı Caddesi kesişimi, Kumbaracı Yokuşu ile Asmalı Mescit Caddesi kesişimi, İlk Belediye Caddesi ile İstiklal Caddesi kesişimi, Ensiz Sokak ile İstiklal Caddesi kesişimi ve Tünel girişine trafik verilmeyecek. Sürücüler, alternatif güzergah olarak Tarlabaşı Bulvarı, Galip Dede Caddesi ve Kumbaracı yokuşunu kullanabilecek. Bu yollar, etkinlik bitiminde trafiğe açılacak.

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    Etiketler: Leyla Aydemir , son dakika , haberler
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