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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.10.2018 - 10:03, Son Güncelleme:

İstanbul’da cephanelik ele geçirildi

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İstanbul’da cephanelik ele geçirildi

Üsküdar’da bir eve operasyon düzenleyen narkotimler, aramalarda 6 adet tabanca ve Kalaşnikov marka uzun namlulu silah ele geçirdi. Cephaneliği andıran evdeki silahların yanı sıra çok miktarda esrar ile 22 bin liraya el konuldu. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

İstanbul’da torbacılara göz açtırmayan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Üsküdar’da bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren narkotimler, fiziki ve teknik takiplerin ardından operasyon için düğmeye bastı. Polis, geçtiğimiz Perşembe günü saat 17.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şah Sokak üzerindeki binaya operasyon düzenledi.

Operasyonda koçbaşıyla kapısını kırdıkları daireye giren narkotimler, içerideki şahısları yere yatırarak etkisiz hale getirdi. Ardından polis evde detaylı arama yaptı. Yapılan aramalarda bir bazanın altındaki valizin içerisinde çok miktarda esrar maddesi, odalarda gizli bölmelerde 6 adet tabanca, silahlara ait çok sayıda mermi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 22 bin lira ile uyuşturucu ticaretinde kullanılan 6 adet akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Timler, ardından yapılan operasyonla bağlantılı olduğu tespit edilen Kirazlıtepe Mahallesi Keşif Sokak'taki bir daireye de aynı gün saat 00.00 sıralarında baskın düzenledi. Dairede yapılan aramalarda salondaki bir koltuğun altında Kalaşnikov marka uzun namlulu silah ve tüfeğe ait 29 adet mermi, 2 adet hassas terazi ile çok miktarda esrar maddesi ele geçirildi. Tüm silahlar ve uyuşturucu maddelerine el konularak, ele geçirilen maddeler ve silahlar incelenmek üzere Polis Kriminal Laboratuvar Müdürlüğüne teslim edildi. 

Operasyonda gözaltına alınan Ömer A., Mustafa A., Ramazan B. ve Bora Erdi B. ise sorgulanmak üzere şubeye götürüldü. İfadelerinin alınmasının ardından zanlılar adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden Ömer A., “uyuşturucu madde ticareti yapmak” ve “yasa dışı silah ticareti yapmak” suçlarından, Ramazan B. de “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mustafa A. adli kontrol şartıyla, Bora Erdi B. ise “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. 

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