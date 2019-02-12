İstanbul'da ByLock soruşturması
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı verilen 57 şüpheliden 25'i yakalanırken, adreslerinde bulunamayan 32 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanıcılarına yönelik tespit çalışmaları kapsamında dün farklı meslek gruplarında çalışan 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul merkezli 14 ilde gerçekleşen operasyonda şu ana kadar 25 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 37 şüpheli hakkında savcılığın talebi doğrultusunda yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.
Emniyete götürülen 25 şüpheliden 6'sının savcılık işlemleri sona erdi. Bu şüphelilerden 4'ü “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer 19 şüphelinin ifade işlemleri sürüyor.
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