İstanbul’da Bylock operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var…
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün haberleşme programı Bylock'u kullandığı tespit edilen 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında şu ana kadar 37 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
FETÖ soruşturması kapsamında 3 ilde düzenlenen operasyonda 53 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2 farklı dosya üzerinden yürütülen soruşturma kapsamında Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 53 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terör ve Organize Suçlarla mücadele şube müdürlükleri tarafından İstanbul, Tekirdağ ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 37 kişi yakalandı.
Diğer kişileri yakalamak için polisin çalışması devam ediyor.
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