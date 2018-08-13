Zehir tacirlerine film gibi operasyon

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriZehir tacirlerine film gibi operasyon
GeriGündem Zehir tacirlerine film gibi operasyon
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
Çetin Aydın
13.08.2018 - 12:34, Son Güncelleme:

Zehir tacirlerine film gibi operasyon

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Zehir tacirlerine film gibi operasyon

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele polisince Bahçelievler’de bir iş yeri ve 2 ayrı otomobile düzenlenen operasyonlarda 181 kilo eroin, 35 bin Avro ile 7 bin Türk lirası para ele geçirildi.

9
  • Zehir tacirlerine film gibi operasyon
  • Zehir tacirlerine film gibi operasyon
  • Zehir tacirlerine film gibi operasyon
  • Zehir tacirlerine film gibi operasyon
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, telefon yerine 'Güvercin' adını verdikleri bir kadın üzerinden haberleşerek uyuşturucu kaçakçılığı yapan çeteyi çökertti. 181 kilo eroinin ele geçtiği operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. 

İstanbul Narkotik ekipleri, Van'dan yüklü miktarda uyuşturucu getirilerek Avrupa ükelerine gönderileceği yönünde bilgi aldı. Alınan bilgi üzerine teknik ve fiziki takip çalışması başlatıldı. Takibe alınan çete üyelerinin telefonla sevkiyat konusunda konuşmadıkları, sıklıkla bir kadınla görüştükleri belirlendi. Fiziki takibi yoğunlaştıran ekipler, çetenin Güvercin adını verdiği N.Y. adlı kadın üzerinden sevkiyat konusunda haberleştikleri anlaşıldı. 

Yapılan tespitlerin ardından çetenin uyuşturucuları zulaladığı bir tekstil şirketi ve eroinin getirildiği otomobil durdurularak arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeği Maya'nın da katıldığı operasyonda araç ve tekstil şirketinde 181 kilo eroin, 35 bin Euro, 7 bin TL, tabanca ve 50 mermi ele geçti.  Ekipler, N.Y'nin de arasında bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı.  Ele geçen eroininin değerinin  12 milyon TL olduğu bildirildi.

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Zehir tacirlerine film gibi operasyon

Kayseri’de tarihi eser operasyonu 

Asansördeki iğrenç görüntüler sonrası flaş karar!

Okmeydanı'nda tekstil atölyesinde yangın