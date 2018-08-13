Zehir tacirlerine film gibi operasyon
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele polisince Bahçelievler’de bir iş yeri ve 2 ayrı otomobile düzenlenen operasyonlarda 181 kilo eroin, 35 bin Avro ile 7 bin Türk lirası para ele geçirildi.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, telefon yerine 'Güvercin' adını verdikleri bir kadın üzerinden haberleşerek uyuşturucu kaçakçılığı yapan çeteyi çökertti. 181 kilo eroinin ele geçtiği operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Narkotik ekipleri, Van'dan yüklü miktarda uyuşturucu getirilerek Avrupa ükelerine gönderileceği yönünde bilgi aldı. Alınan bilgi üzerine teknik ve fiziki takip çalışması başlatıldı. Takibe alınan çete üyelerinin telefonla sevkiyat konusunda konuşmadıkları, sıklıkla bir kadınla görüştükleri belirlendi. Fiziki takibi yoğunlaştıran ekipler, çetenin Güvercin adını verdiği N.Y. adlı kadın üzerinden sevkiyat konusunda haberleştikleri anlaşıldı.
Yapılan tespitlerin ardından çetenin uyuşturucuları zulaladığı bir tekstil şirketi ve eroinin getirildiği otomobil durdurularak arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeği Maya'nın da katıldığı operasyonda araç ve tekstil şirketinde 181 kilo eroin, 35 bin Euro, 7 bin TL, tabanca ve 50 mermi ele geçti. Ekipler, N.Y'nin de arasında bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı. Ele geçen eroininin değerinin 12 milyon TL olduğu bildirildi.
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