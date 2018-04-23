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    İstanbul'da bugün... İnsan seli oluştu!

    İSTANBUL, (DHA)
    23.04.2018 - 16:18 | Son Güncelleme:

    İstanbul 27,4 dereceyi gördü. sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular yeşil alanlara koşarken İstiklal Caddesi’nde de insan seli oluştu.

    İstanbul'da bugün sıcaklıklar hissedilir şekilde arttı. Çekmeköy'de saat 15.00 sıralarında hava sıcaklığı 27,4'e ulaştı. Silivri'de aynı dakikalarda sıcaklık 27,1 olarak ölçüldü.  Eyüp ise 26,3 dereceyi gördü. 

    23 Nisan'ın resmi tatil olmasından da yararlanan İstanbullular soluğu sahillerde ve yeşillik alanlarda aldı. Yeşilköy sahiline akın eden İstanbullular sıcak havanın tadını çıkardı. Bazıları ailesiyle piknik yapıp, uçurtma uçururken, bazıları da yürüyüş yaptı, bisiklete bindi ve kitap okudu.

    DENİZE GİRDİLER

    Sıcak havayı fırsat bilen birkaç kişinin denize girdiği de görüldü. Denize girenler havanın çok sıcak olduğunu belirtti. Sıcak havadan yakınan bir genç ise kıyafetleriyle denize atladı. Uçurtma uçurup, sahilde oynayan çocuklar ise güneşin tadını çıkardı.

    Taksim'e gelen çocuklar parklarda eğlenirken, büyükler de Gezi Parkı'ndaki ağaçların altında dinlendi. Taksim İstiklal Caddesi'nde de güneşten korunmak isteyenler gölgeden yürümeyi tercih etti. Turistler ise şemsiyeleri ile gezdi. Meydandaki güvercinler havuzlardan su içerek serinledi.

     İstanbulda bugün... İnsan seli oluştu

    İstanbulda bugün... İnsan seli oluştu

     

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    Etiketler: sıcak hava , insan seli , gündem
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