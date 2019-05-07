İstanbul'da bugün iftar saat kaçta? 7 Mayıs iftar saatleri
Bugün Ramazan ayının ikinci gününe uyanan İstanbulluların gözü kulağı ezan saatinde. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı imsakiye takvimi ile 29 günlük iftar saatleri duyuruldu. Buna göre, iftar sofrasına ilk olarak Türkiye’nin en doğusundaki vatandaşlar oturacak. Peki, İstanbul'da bugün iftar saat kaçta? 7 Mayıs iftar saatleri
Akşam saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte Türkiye’nin dört bir yanında iftar geri sayımı başladı. 2019 Ramazan ayının ikinci iftarını yapacak olan İstanbullular, bu yılın imsakiye bilgilerini inceleyerek 7 Mayıs’ın iftar vaktini öğrenmek istiyor. Peki, Türkiye’nin en kalabalık şehri İstanbul’da oruç saat kaçta açılacak, iftara ne kadar süre kaldı? İşte il il sahur ve iftar saatleri...
Ramazan sayfamızda bulunan sayaçtan İstanbul’da iftara kaç saat kaldığını, ayrıca diğer illerin iftar saatini görüntüleyebilirsiniz.
İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2019
Gün
Tarih
İmsak (Sahur)
Sabah
Öğle
İkindi
Akşam (İftar)
Yatsı (Teravih)
1
06.05.2019
04:09
05:50
13:06
16:58
20:12
21:46*
2
07.05.2019
04:07
05:49
13:06
16:58
20:13
21:47
3
08.05.2019
04:05
05:47
13:06
16:59
20:14
21:49
4
09.05.2019
04:03
05:46
13:06
16:59
20:15
21:51
5
10.05.2019
04:02
05:45
13:06
16:59
20:16
21:52
6
11.05.2019
04:00
05:44
13:06
16:59
20:17
21:54
7
12.05.2019
03:58
05:43
13:05
17:00
20:18
21:55
8
13.05.2019
03:57
05:42
13:05
17:00
20:19
21:57
9
14.05.2019
03:55
05:41
13:05
17:00
20:20
21:58
10
15.05.2019
03:54
05:40
13:05
17:01
20:21
22:00
Yorumları Göster
Yorumları Gizle