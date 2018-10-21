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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)
21.10.2018 - 09:11, Son Güncelleme:

İstanbul'da bugün bu yollar kapalı

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İstanbul'da bugün bu yollar kapalı

İSTANBUL'da "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Provası" ve "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliği nedeniyle çok sayıda yol trafiğe kapatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, bugün yapılacak "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Provası" nedeniyle 07.00-11.00 saatleri arası araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

"Vatan Caddesi gidiş geliş, D-100 istikametinden Vatan Caddesi girişi, 10. Yıl Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Edirnekapı'dan Vatan Caddesi girişi, Oğuzhan Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Sofular Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akdeniz Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akşemsettin Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan) Vatan Caddesi girişleri, Vatan Caddesi'ne çıkan tüm cadde ve sokaklar."

Alternatif güzergahlar ise Millet Caddesi ve Fevzipaşa Caddesi olarak belirlendi.

"İstanbul'u Koşuyorum" etkinliği Kapsamında Kapanan Yollar

"İstanbul'u Koşuyorum" etkinliği kapsamında nedeniyle çok sayıda yol trafiğe kapatıldı. "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliği ile nedeniyle 07.00 ile 11.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

"Sahil Kennedy Caddesi Zeytinburnu mevki, Tunç Petrol'den kuzey transit yoldan, havalimanı istikametine akım verilmeyecek. Yanyol'dan akım Ekrem Kurt Bulvarı istikametine yönlendirilecek, Aksu Caddesinden gelen akım sahil kuzey Atatürk Havalimanı istikametine verilmeyip köprü üzerinden sahil Kenndy Sirkeci istikametine verilecek. Ayrıca köprü altından (U) yaptırılarak Ekrem Kurt Bulvarı'na geri çevrilecek, İskele Caddesi Sahil Kenndy Atatürk Havalimanı istikametine bağlantı noktası, Muhtar Halil Kral Sokak Sahil Kenndy Atatürk Havalimanı istikametine bağlantı noktası, Pınar Sokak Sahil Kenndy Atatürk Havalimanı istikametine yol bağlantı noktası, Pancar Sokak Sahil Kenndy Atatürk Havalimanı istikametine bağlantı noktası, Mormenekşe Sahil Kenndy Atatürk Havalimanı istikametine yol bağlantı noktası, Odabaşı Sokak Sahil Kenndy Atatürk Havalimanı istikametine yol bağlantı noktası, Halit Ziya Uşaklıgil Sahil Kenndy Atatürk Havalimanı istikametine yol bağlantı noktası, Rauf Orbay Caddesi Kuzey ve Güney Yol Havuzlu Kavsak arası bağlı cadde ve sokaklar, Ataköy Kavşağı Rauf Orbay Caddesi Sahil Kenndy Ahlve Sirkeci istikametine yol bağlantı noktası, Strazburg Caddesi Sahil Kenndy Atatürk Havalimanı ve Sirkeci istikametine yol bağlantı noktası, Adnan Kahveci Bulvarı kavşağından Sahil Kenndy Atatürk Havalimanı ve Sirkeci istikametine yol bağlantı noktası, Hava Harp Okulu lojmanlarından Rauf Orbay caddesine katılım Atatürk Havalimanı ve Sirkeci istikametine, Atatürk Havalimanı Caddesi Havuzlu Kavşak katılım akım Florya istikametine yönlendirilecek, Eski Havalimanı Caddesi Havuzlu Kavşak alt geçit kapatılacak.

Akım Havuzlu Kavşak üstü katılım noktasından Yeşilyurt istasyon caddesine yönlendirilecek, Yeşilyurt İstasyon Caddesi Havuzlu Kavşak istikameti, Yeşilyurt İstasyon Caddesinden Hava Harp Okulu'ndan Sirkeci istikametine, Ataköy 5. Kısım kavşağından Rauf Orbay Caddesi Atatürk Havalimanı ve Sirkeci istikametine katılım, Ataköy 5. Kısım Ataköy Kamping'den Rauf Orbay Caddesi güney yola katılım, Ataköy Galeria AVM Kavşağından Atatürk Havalimanı ve Sirkeci istikametine yola katılım, Ataköy Galeria AVM önünden Rauf Orbay Caddesi Atatürk Havalimanı ve Sirkeci istikametine katılım yola katılım, Bakırköy Opet'ten (Ataköy Marina) Sahil Kenedy Sirkeci istikametine katılım"

Alternatif Güzergahlar ise şöyle:

"D100 Kuzey Güney Yol, Ekrem Kurt Bulvarı D100 istikameti, Sahil Kennedy Caddesi Taşhanlar varyanttan Sirkeci istikameti, Strazburg Caddesi D 100 istikameti, Zübeyde Hanım Caddesi, Ali Rıza Efendi Caddesi, Adnan Kahveci Bulvarı D100 istikameti, Bakırköy Adnan Kahveci Bulvarı D 100 istikameti.

 

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