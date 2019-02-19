İstanbul'da bu sabah… İnanılmaz görüntüler!
İstanbul'da etkili olan sis, drone ile havadan görüntülendi. Sis nedeniyle gökdelenler adeta kayboldu.
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis deniz ve kara trafiğinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle aksamalara neden oldu. Yoğun sisin oluşturduğu eşsiz İstanbul manzarası, drone ile havadan görüntülendi. Gökdelenlerin yoğun olduğu Levent bölgesinde sis nedeniyle kartpostallık manzaralar oluştu. Dev gökdelenlerin sis nedeniyle adeta gökyüzünde kaybolduğu görüldü.
Öte yandan Üsküdar sahili de sis altında kaldı, araçlar ilerlemekte zorlandı, zaman zaman yoğun trafik oluştu. Vapur ve motor seferleri iptal edildi. Vatandaşlar iskelede uzun süre bekledi. Üsküdar- Marmaray durağında yoğunluk oluştu. Üsküdar Vapur İskelesi'nde bir vatandaş, sis dolayısıyla saat 8’den beri beklediklerini söyledi.
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