İstanbul'da bu hafta hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den fırtına uyarısı
İstanbul'da bu hafta hava durumu nasıl olacak sorusunun yanıtı, vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Marmara Bölgesi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlerden fırtına, İstanbul'un kuzey kesimlerinde ise zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. İşte, İstanbul için 5 günlük hava tahmini.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra fırtınaya dönüşeceği belirtildi.
Açıklamada, "Salı günü öğle saatlerinden itibaren Ege ve Marmara bölgeleri ile zamanla Batı Karadeniz’de kuzey yönlerden fırtına (60-80 km/saat); İstanbul’un kuzey kesimlerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı veya kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
METEOROLOJİ 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın Marmara Bölgesi'ndeki İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli ve Yalova'da kuzey yönlerden fırtına (60-80 kilometre/saat), İstanbul'un kuzey kesimlerinden ise zaman zaman kuvvetli fırtına (90 kilometre/saat) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.
Açıklamada, çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı veya kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ
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