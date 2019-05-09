İstanbul'da bu gece sahur saat kaçta? İl il sahur saatleri
Ramazan ayının dördüncü gününü geride bırakmamızın ardından saatlerin ilerlemesi ile İstanbul'da yaşayan vatandaşların da sahur saatleri ile ilgili araştırmaları hız kazandı. İstanbul'da yaşayan halk da Diyanet'in yayınladığı 2019 ramazan imsakiyesi bilgilerini öğrenmek için sorgulama yapıyor. Peki, İstanbul'da bu gece sahur saat kaçta? İşte, İl il sahur saatleri.
On bir ayın sultanı huzur ve bereket ayı ramazanın dördüncü günü tüm yurtta oruç ibadeti ile idrak edildi. Özellikler, İstanbul'da yaşayan vatandaşlar Diyanet'in yayımladığı imsakiye bilgilerini öğrenmek istiyor. Peki, İstanbul'da sahur bu gece saat kaçta yapılacak? İşte, 2019 Ramazan İmsakiyesi ve il il sahur vakitleri.
Diğer illerin sahur saatleri ise aşağıdaki görsele tıklayarak öğrenilebilecek.
İstanbul'da sahur saat 04:02'de yapılacak. İstanbul'da önümüzdeki 7 günlük imsakiye bilgisi için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.
|Miladi Tarih
|İmsak(Sahur)
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam(İftar)
|Yatsı
|09 Mayıs 2019 Perşembe
|04:03
|05:46
|13:06
|16:59
|20:15
|21:51
|10 Mayıs 2019 Cuma
|04:02
|05:45
|13:06
|16:59
|20:16
|21:52
|11 Mayıs 2019 Cumartesi
|04:00
|05:44
|13:06
|16:59
|20:17
|21:54
|12 Mayıs 2019 Pazar
|03:58
|05:43
|13:05
|17:00
|20:18
|21:55
|13 Mayıs 2019 Pazartesi
|03:57
|05:42
|13:05
|17:00
|20:19
|21:57
|14 Mayıs 2019 Salı
|03:55
|05:41
|13:05
|17:00
|20:20
|21:58
|15 Mayıs 2019 Çarşamba
|03:54
|05:40
|13:05
|17:01
|20:21
|22:00
EZAN OKUNURKEN SU İÇİLİR Mİ?
Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.
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