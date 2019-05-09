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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.05.2019 - 23:46, Son Güncelleme:

İstanbul'da bu gece sahur saat kaçta? İl il sahur saatleri

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İstanbul'da bu gece sahur saat kaçta? İl il sahur saatleri

Ramazan ayının dördüncü gününü geride bırakmamızın ardından saatlerin ilerlemesi ile İstanbul'da yaşayan vatandaşların da sahur saatleri ile ilgili araştırmaları hız kazandı. İstanbul'da yaşayan halk da Diyanet'in yayınladığı 2019 ramazan imsakiyesi bilgilerini öğrenmek için sorgulama yapıyor. Peki, İstanbul'da bu gece sahur saat kaçta? İşte, İl il sahur saatleri.

On bir ayın sultanı huzur ve bereket ayı ramazanın dördüncü günü tüm yurtta oruç ibadeti ile idrak edildi. Özellikler, İstanbul'da yaşayan vatandaşlar Diyanet'in yayımladığı imsakiye bilgilerini öğrenmek istiyor. Peki, İstanbul'da sahur bu gece saat kaçta yapılacak? İşte, 2019 Ramazan İmsakiyesi ve il il sahur vakitleri.

Diğer illerin sahur saatleri ise aşağıdaki görsele tıklayarak öğrenilebilecek.

İstanbulda bu gece sahur saat kaçta İl il sahur saatleri

İstanbul'da sahur saat 04:02'de yapılacak. İstanbul'da önümüzdeki 7 günlük imsakiye bilgisi için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.

Miladi Tarihİmsak(Sahur)GüneşÖğleİkindiAkşam(İftar)Yatsı
09 Mayıs 2019 Perşembe04:0305:4613:0616:5920:1521:51
10 Mayıs 2019 Cuma04:0205:4513:0616:5920:1621:52
11 Mayıs 2019 Cumartesi04:0005:4413:0616:5920:1721:54
12 Mayıs 2019 Pazar03:5805:4313:0517:0020:1821:55
13 Mayıs 2019 Pazartesi03:5705:4213:0517:0020:1921:57
14 Mayıs 2019 Salı03:5505:4113:0517:0020:2021:58
15 Mayıs 2019 Çarşamba03:5405:4013:0517:0120:2122:00

 EZAN OKUNURKEN SU İÇİLİR Mİ?

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

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