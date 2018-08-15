İstanbul'da bir vicdansız... Kafatasını kırdı, arkasına bile bakmadı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul'da bir vicdansız... Kafatasını kırdı, arkasına bile bakmadı!
GeriGündem İstanbul'da bir vicdansız... Kafatasını kırdı, arkasına bile bakmadı!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
İHA
15.08.2018 - 09:42, Son Güncelleme:

İstanbul'da bir vicdansız... Kafatasını kırdı, arkasına bile bakmadı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Şişli Fulya’da çalıştığı hastaneden çıktıktan sonra kaldırımdan yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu kadına motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak başını yere çarpan kadının kafatası kırıldı. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken, kaza sonrası vicdansız sürücü arkasına bile bakmadan kaçtı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 13.55 sıralarında Şişli Fulya’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fulya’daki özel bir hastanede çalışan Özbekistan uyruklu Naz Ömer, öğle saatlerinde işyerinden çıkarak evine gitmek istedi. Birkaç metre yürüdükten sonra kaldırıma gelen genç kadın yolun karşısına geçmek içim adım attı. Ancak kadına tam refüje çıkacağı esnada yaklaşık 70 kilometre hızla ilerleyen bir motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak vücudunu ve başını yere vuran kadın ağır yaralandı. Kaza sonrası olayı gören ve duyan çevredeki vatandaşlar koşarak kadının yanına geldi.
Sürücüler de araçlarından inerek kadına müdahale etmeye çalıştı. O esnada yerde acılar içerisinde kıvranan kadına çarpan sürücü, vatandaşların gözü önünde arkasına bile bakmadan olay yerinden kaçtı. Vatandaşlar durum karşısında şoke olurken, kazanı anı ve vicdansız sürücünün kaçtığı o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera görüntülerinde, kadın kaldırımda bir süre bekledikten sonra yola adım atarak yürüyor. O esnada motosiklet kadına çarpıyor. Kadın çarpmanın etkisiyle yere düşüyor. Vatandaşlar koşarak kadının yanına gelirken, motosiklet sürücüsü ise arkasına bakmadan kaçıyor.

TESPİT EDİLDİ

Kaza sonrası ağır yaralanan kadın, çalıştığı hastaneden getirilen sedyeyle acil servise götürüldü. Kafatasının kırıldığı ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen kadın hemen ameliyata alındı. Ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan kadının bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili tutanak tutarak incelemeler yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, motosikletin plakasını belirledi. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kazayı gören Cüneyt Demiral, “Kadın karşıdan karşıya geçiyordu. Ticari taksi kadına yol verdi ancak yanında seyreden motosikletli yaklaşık 70 kilometre hızla kadına çarptı. Kadın ters dönerek kafasının üzerine düştü. Kafatası kırılmış olabilir, çünkü yerde çok miktarda kan vardı. Hastaneden sedye geldi, müdahale edildi. Motosikletli kaçtı, pozisyonunu aldı direkt devam etti durmadı. Bu ıssız bir yerde olsaydı, cinayete teşebbüs denirdi. Çünkü o kadının yine orada bırakacaktı. Hoş bir şey değil, yaptığı büyük bir terbiyesizliktir" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Antalya'da akıma kapılan işçi böyle kurtarıldı

Bakanlık açıkladı, 'turuncu liste'deki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Van’da biri sağ 2 terörist ele geçirildi

Limanda çalışan Yunus, forkliftin altında kalarak öldü