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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
12.02.2019 - 09:32, Son Güncelleme:

İstanbul’da bir mobilya dükkanının önünde EYP patlatıldı 

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İstanbul’da bir mobilya dükkanının önünde EYP patlatıldı 

İstanbul, Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesinde bulunan bir mobilya dükkanında el yapımı patlayıcı (EYP) patlatıldı. Patlama nedeniyle iş yerinin tabelası düştü, camları kırıldı.

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  • İş yerinin önüne bırakılan EYP patladı
  • İş yerinin önüne bırakılan EYP patladı
  • İş yerinin önüne bırakılan EYP patladı
  • İş yerinin önüne bırakılan EYP patladı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, saat 04.30 sularında Gaziosmanpaşa Karayolları Osmanbey Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir mobilya dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce mobilya dükkanının önüne bırakılan el yapımı patlayıcı (EYP) patladı. Patlama sonucunda iş yerinin camları kırıldı, iş yerinin duvarda asılı tabelası kırılarak, yere düştü. Patlamayı duyan vatandaşların ihbarı ile patlama yerine polis ve bomba uzmanı polis ekipleri sevk edildi. 

Olay yerine gelen zırhlı araçlarla gelen polis ekipleri, çelik yelek ve silahla çevrede güvenlik önlemi alırken, caddeyi çift yönlü trafiğe kapattı. Olay yerine gelen bomba uzmanları ise delil çalışması ve inceleme yaptı. İş yeri önünde patlatılan EYP’nin terör nitelikli olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi. 

Ekiplerin çalışmasının ardından kapatılan cadde araç trafiğe açılarak, normale döndü. 

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