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    İstanbul'da bir milyon liralık sahte içki operasyonu

    Mehmet İlkay ÖZER-Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul (DHA)
    16.03.2018 - 06:45 | Son Güncelleme:

    İstanbul Büyükçekmece'de bir villaya, ardından da Fatih’te bir adrese düzenlenen operasyonda piyasa değeri bir milyon lira olan sahte içki ele geçirildi.

    Kumburgaz’da bulunan lüks bir villada sahte içki üretildiği ihbarını alan Kaçakçılık Şube Müdürlüğü polisleri, akşam saatlerinde buraya operasyon düzenledi. Kapının kilitli olması üzerine ev sahibine haber verildi.

    İMALATHANEYE ÇEVİRMİŞLER

    Ekipler, villanın içinde 500 şişe doldurulmuş sahte içki, bidonlarda doluma hazır yaklaşık bin litre alkol ve içki yapımında kullanılan madde ele geçirildi. Öte yandan villanın içinde boş şişeler, dolum makinesi ve bandrol da ele geçirildi. Polis, villada imalathane kuran 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    1 MİLYON LİRALIK SAHTE İÇKİ

    Polis bir şüphelinin ifadesinden yola çıkarak operasyonu derinleştirdi. Polis, Fatih Süleymaniye Mahallesi, Dökmeciler Hamamı Sokağı'nda bulunan 3 katlı bir hanın ikinci katına operasyon yaptı. Polis ekipleri girdiği handa sahte içki üretildiğini tespit ederken, iki şüpheliyi de gözaltına aldı. Ayrıca, polis ekipleri kolilerde satışa hazır sahte içkileri de ele geçirdi.

    Polis ekiplerinin iki günde yaptığı operasyonlarda toplamda 4 kişi gözaltına alınırken, baskın yapılan adreslerde de çok sayıda sahte içkiler ele geçirildi. İki adreste toplam 1 milyon liralık sahte içki ele geçirilirken polis ekiplerinin operasyonlarının devam edeceği öğrenildi.

    İstanbulda bir milyon liralık sahte içki operasyonu

    Etiketler: kaçak içki , İstanbul , gündem
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