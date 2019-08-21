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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Emin YEŞİL/ İSTANBUL (DHA)
21.08.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

İstanbul'da bir mahalleyi sokağa döken iğrenç iddia

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İstanbul Sultangazi'de bir kız çocuğuna yönelik tacizde bulunduğu iddia edilen kişi ve arkadaşlarını linç edilmekten polis ekipleri kurtardı. Taciz şüphelisi kaçarken, arkadaşları polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, İsmetpaşa Mahallesi'nde önceki akşam meydana geldi. İddiaya göre, erkek kardeşiyle birlikte bakkala giden bir kız çocuğu, yanına yaklaşan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi tarafından sözlü tacize uğradı. Hızlı adımlarla eve giden kız çocuğu, aynı sokakta oturan yabancı uyruklu kişinin sözlü tacizine uğradığını ailesine anlattı. Aile durumu hemen polise bildirdi.

LİNÇ EDİLMEKTEN POLİS KURTARDI

Aile ve mahalle sakinleri, şüphelinin kaldığı zemin kattaki binaya geldi. Şüpheli ve aynı evde kalan yaklaşık 8 kişi arka pencereden kaçmak istedi. Mahalle sakinleri, kaçmak isteyen kişileri yakalayıp dövmeye başladı. Bu sırada olay yerine gelen polisler, bu kişileri gözaltına alarak linç edilmekten kurtardı. Taciz şüphelisinin ise yaşanan kargaşadan faydalanarak kaçtığı öğrenildi.

Gözaltına alınan 7 yabancı uyruklu kişi, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü. Gözaltına alınan kişilerin olayla bir ilgilerinin bulunmadığı anlaşıldı. Gözaltına alınan Suriye uyruklu kişilerin kayıtlı oldukları illere, Afgan uyrukluların ise ülkeye kaçak giriş yaptıklarından dolayı sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

"GEÇEN HAFTA BENİM KIZIM DA TACİZE UĞRADI"

Geçtiğimiz hafta kızının da tacize uğradığını öne süren İbrahim Saraçoğlu, dün akşam yaşanan olayda bir akrabasının kızının tacize uğradığını söyledi.

Saraçoğlu, "Binanın bodrum katında çok sayıda Afgan ve Suriyeli vardı. Bir kız çocuğunu taciz ettiler. Suriyeli ve Afganlılar bizim kızlarımızı taciz etmeye çalışmışlar. Elinden tutmuşlar, ismini soy ismini sormuşlar. Sonra videosunu, görüntüsünü çekmişler. Polisler geldi kapıyı açmaya çalıştılar. Açmadılar kapıyı. Arka camdan kaçmaya çalıştılar. Mahallemizde komşular yakalıyorlar, darp ediyorlar. Ondan sonra polisler gidiyorlar ve linç edilmekten kurtarıyorlar. Tacize uğrayan yakınım. Yanında küçük erkek çocuğu da vardı. Korkudan eve kaçıp, ailesine anlatıyorlar. Ailesi hemen çıkıyor. Bakkalın orada bu şahsı yakalıyor. Tabi biraz dayak yiyor. Şahısları linç edilmekten polis kurtarıyor. Sonradan polis arkadaşlar, 8 kişiyi topluyor. Bizim kızlarımıza onaylamak için şahısları gösteriyorlar. Ama o şahıs bulunamadı. Kaçmış. Geçen hafta da benim kızıma sözlü bir taciz oldu" dedi.

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