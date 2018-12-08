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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
08.12.2018 - 12:57, Son Güncelleme:

İstanbul'da bir mahalle isyanda: 'Ölüm haberini bile bir gün sonra alıyoruz'

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İstanbul'da bir mahalle isyanda: 'Ölüm haberini bile bir gün sonra alıyoruz'

İSTANBUL Esenyurt'a bağlı İstiklal Mahallesi'nde, şebeke sorunu dolayısıyla cep telefonu ve iletişim ağına bağlı cihazları kullanmakta güçlük çeken vatandaşlar, çoğu zaman yakınlarının iyi ya da kötü haberlerini birkaç gün sonra öğreniyor. Cep telefonuyla iletişim kurmak için "adım adım" şebeke arayan, şebekenin çektiği noktalarda bir araya gelen vatandaşlar, mahallelerine baz istasyonu kurulmasını istiyor. Mahalle sakini İsa Gündoğar yaşadıkları zorluğu şu sözlerle anlattı: "Orduluyuz. Cenazelerimiz genelde bize dernekten telefonla bildiriliyor. Geçen aylarda yine bir cenazemiz vardı. Dernek bize mesaj göndermiş ancak telefon çekmediği için biz bir gün sonra, cenaze defnedildikten sonra öğrendik"

Mahallenin iletişim ağını oluşturan baz istasyonu vericisinin geçtiğimiz yıllarda inşaat sebebiyle kaldırılmasının ardından vatandaşlar, cep telefonu aracılığıyla iletişim kurmakta sorun yaşamaya başladı.

Belirli bölgelerde kısmi, bazı bölgelerde düşük seviyede çeken şebeke, belli bölgelerde ise hiç çekmiyor.  Şebeke sorunu dolayısıyla cep telefonu ve iletişim ağına bağlı cihazları kullanmakta güçlük çeken vatandaşlar, çoğu zaman yakınlarının iyi ya da kötü haberlerini birkaç gün sonra öğreniyor.

Mahalleli, cep telefonuyla iletişim kurmak için "adım adım" şebeke arıyor. Bazen yüksek bir yere çıkan, kimi zaman da cadde ve sokaklardaki şebeke çeken mekanlarda buluşan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinde de benzer sorunlar yaşıyor.

Esnaf, internet sorunlarından kaynaklı olarak POS cihazında işlem yapmakta zorlandığı için vatandaşlar alışverişte banka ya da kredi kartını çoğu zaman kullanamıyor.

Vatandaşlar ayrıca, şebeke çeksin diye iş yerlerinin cam kenarlarına bırakılan cep telefonlarının çalınmasından şikayetçi. Mahalleli, GSM operatörlerinden, söz konusu problemin çözülmesi için bölgeye baz istasyonu kurulmasını istiyor.

"TAZİYE HABERLERİNDEN CENAZE DEFNEDİLDİKTEN SONRA HABERİMİZ OLUYOR"

Mahalle sakini İsa Gündoğar yaptığı açıklamada, şebeke sorunları nedeniyle birçok sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Geçen günlerde çocuğunun okuldan kendilerini aradığını ancak ulaşamadığını belirten Gündoğar, "Sonra eve gelmeyince merak ettik, kapı kapı dolaşıp çocuğumuzu aradık. Telefonun çektiği bölgede kendisine ulaşmayı denedik ve konuştuk. Böylelikle dersinin uzadığını ve eve gecikeceğini anladık." dedi.

Aynı zamanda mahallenin muhtar adayı olan Gündoğar, esnaf ile çalışan arasında da şebeke sorunu dolayısıyla tartışmalar yaşandığını, bazı esnafın ulaşamadığı işçisini bir anlık öfkeyle işten çıkarttığına şahitlik ettiğini belirtti.

Memleketten gelen iyi ve kötü haberleri de sonradan öğrendiklerine vurgu yapan Gündoğar, "Orduluyuz. Cenazelerimiz genelde bize dernekten telefonla bildiriliyor. Geçen aylarda yine bir cenazemiz vardı. Dernek bize mesaj göndermiş ancak telefon çekmediği için biz bir gün sonra, cenaze defnedildikten sonra öğrendik. Taziyeden cenaze defnedildikten sonra haberimiz oluyor." ifadesini kullandı.

Mesut Yıldız ise geçen aylarda kız kardeşinin trafik kazası geçirdiğini, ilk aranan kişinin kendisi olmasına rağmen bu durumu gecikmeli öğrendiğini ifade ederek, "Kız kardeşim trafik kazası yapmıştı. Ben o an dükkandaydım, beni aramış ama telefon çekmediği için ulaşamamış. Evi arayarak annemle görüşmüş, 'Ben kaza yaptım, abime haber ver' demiş. Ben durumu annemden öğrenerek kardeşimin yanına gidebildim." şeklinde konuştu.

"YARALI KADINI BIRAKTIM, ŞEBEKE ARADIM"

Harun Küçük de şebeke sorunu nedeniyle başından geçen bir olayı şöyle anlattı:

"Platin Sokağı'nda geçen sene bir kadın apartman dairesinden yere düştü. Sağlık ekiplerine haber vermek istedim ama telefon çekmeyince bu defa olay yerinden koşarak uzaklaştım ve çeken bir yer bularak sağlık ekiplerini bilgilendirdim. İnsan hayatı tehlikedeyken bir saniye bile önemlidir. Ben o durumda yaralı kadına müdahale edemedim. O an yaralı kadını bıraktım, şebekenin çektiği yeri aramaya başladım. Şebeke gelince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak konuyu sağlık ekiplerine ilettim."

Cemal Çubukçu ise telefonla hastaneden randevu almakta zorlandığını dile getirerek, "Hastaneden randevu alabilmek için ALO 182'yi aramak istiyoruz ancak telefon çekmediği için ya da çekse bile şebeke sorunu dolayısıyla karşıdakinin sesini duymakta ve iletişim kurmakta zorlanıyoruz. Verimli bir diyalog kuramadığımız için çoğu zaman telefon üzerinden randevu alamıyoruz. GSM operatörlerine birçok kez konuyu ilettim. Bana, 'yer bulamıyoruz' dediler." ifadelerini kullandı.

Çubukçu, sorunun çözümü için mahalle halkının GSM firmalarına yardımcı olmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

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Son 24 saatte ne oldu? (08.12.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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