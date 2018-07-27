İstanbul'da bir ilçeyi ayağa kaldırdı, hastaneye götürülürken öldü
İstanbul Maltepe'de bir şahıs küçük yaşta bir çocuğu kaçırırken, çevredeki vatandaşlar tarafından linç edildi. Çocuğu kaçıran zanlıyı polisler linçten kurtarırken, şahıs ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybetti.
Olay, Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre çocuk kaçırmaya teşebbüs eden G.B.(38) isimli şüpheli, yolda yürüyen küçük yaştaki E.B.'yi kaçırmak istedi.
Durumu fark eden çevredeki bazı vatandaşlar ise G.B.'yi darp etmeye başladı. Darp eden kişi sayısı artınca devreye polis ekipleri girdi. G.B., kalabalığın arasından çıkarıldıktan sonra önce hastaneye götürüldü fakat şüpheli tedavi olmak istemeyince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
POLİS MERKEZİNDE FENALAŞTI
Polis merkezinde işlemlerinin yapıldığı esnada şahsın rahatsızlanması üzerine ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada G.B.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan kaçırma şüphelisi G.B. isimli şahsın gasp ve oto hırsızlığı suçlarından kaydının olduğu tespit edildi.
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