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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mustafa BAKIRHAN- Soner HASIRCIOĞLU İstanbul,(DHA) 
05.05.2019 - 01:00, Son Güncelleme:

İstanbul'da bir binanın tabanı çöktü

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İstanbul'da bir binanın tabanı çöktü

FATİH’te 3 katlı binanın giriş katında 5 kişinin yaşadığı dairenin zemini çöktü. Olayda 1’i çocuk 5 kişi yaralanırken bina çökme tehlikesine karşı boşaltılarak mühürlendi.

Olay, Fatih Yedikule Mahallesi Bestekar Musa Süreyya Bey Sokak’ta 00:30 sıralarında 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. İçinde 5 kişinin yaşadığı dairenin zemini henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çöktü. Çökme esnasında salonda yemek yiyen 1’i çocuk 5 kişi zeminin çökmesiyle birlikte binanın kömürlük olarak kullanılan kısmına düştü. Binadan gelen büyük bir gürültü üzerine evlerinden dışarıya çıkan komşularının haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

BİNA MÜHÜRLENDİ

Vatandaşların yardımıyla itfaiye ekipleri çeşitli yerlerinden yaralanan 1’i çocuk 5 kişiyi düştükleri yerden çıkarttı. Ambulanslara bindirilen yaralılar hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekti. 3 katlı binanın diğer iki katı da çökme riskine karşı boşaltılırken belediye ekipleri binayı mühürledi.

"BÜYÜK BİR SES DUYDUK"

Olayı duyarak yardıma koşan Edip Baran, "Biz yatıyorduk. Biranda bir ses geldi. Çıktık baktık. Binanın tablası çocuklarla birlikte olduğu gibi 5 kişi yaşıyorlardı. Olduğu gibi çöktüler aşağıya. Mahalleli yardımıyla çıkarttık. Ambulansla hastaneye gönderdik. Çöken binada 5 kişi yaşıyordu. Aldığımız bilgiye göre durumları iyi" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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