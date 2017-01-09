İstanbul'da belediyelerin 'Beyaz masa' telefon numaraları nedir?

İstanbul'da kar yağışının artış göstermesi ile birlikte vatandaşlar çeşitli sorunlar belediyelere başvuruyor. Bu konuda en kolay hizmet alabileceğiniz nokta ise belediyelerin Beyaz Masa bölümleri. Peki İstanbul'da beyaz masa numaraları nedir? İşte İstanbul belediyelerinin beyaz masa numaraları

Avrupa Yakası Bahçelievler Belediyesi Beyaz Masa: 484 38 63

Arnavutköy Belediyesi Beyaz Masa: 484 4 597

Avcılar Belediyesi Beyaz Masa: 444 69 89

Bağcılar Belediyesi Beyaz Masa: 0(212) 410 06 00

Bakırköy: 0 212 414 97 00

Başakşehir: 444 0 669

Bayrampaşa: 0(212) 467 19 00

Beşiktaş: 444 44 55

Beylikdüzü: 444 0 939

Beyoğlu: 444 0 160

Büyükçekmece: 444 0 340

Çatalca: 444 61 02

Esenler: 444 00 73

Esenyurt: (212) 689 69 26

Eyüp: 444 30 00

Fatih: (212) 453 1453

Gaziosmanpaşa: 444 0 467

Güngören: 0800 219 65 18

Kâğıthane: 444 23 00

Küçükçekmece: 444 4 360

Sarıyer: 444 1 722

Silivri: 444 20 47

Sultangazi: 0212 459 34 34

Şişli: 444 15 68

Zeytinburnu: 444 1984 Anadolu Yakası

Ümraniye: 444 9 822

Kadıköy Beyaz Masa: 444 55 22

Sancaktepe: 311 11 11

Üsküdar: 444 0 875

Kartal: 444 4 578

Beykoz: 444 666 1

Pendik: 444 81 80

Çekmeköy: 312 44 44

Sultanbeyli: 0216 564 13 00