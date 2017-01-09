İstanbul'da belediyelerin 'Beyaz masa' telefon numaraları nedir?

Avrupa Yakası
Bahçelievler Belediyesi Beyaz Masa: 484 38 63
Arnavutköy Belediyesi Beyaz Masa: 484 4 597
Avcılar Belediyesi Beyaz Masa: 444 69 89
Bağcılar Belediyesi Beyaz Masa: 0(212) 410 06 00
Bakırköy: 0 212 414 97 00
Başakşehir: 444 0 669
Bayrampaşa: 0(212) 467 19 00
Beşiktaş: 444 44 55
Beylikdüzü: 444 0 939
Beyoğlu: 444 0 160
Büyükçekmece: 444 0 340
Çatalca: 444 61 02
Esenler: 444 00 73
Esenyurt: (212) 689 69 26
Eyüp: 444 30 00
Fatih: (212) 453 1453
Gaziosmanpaşa: 444 0 467
Güngören: 0800 219 65 18
Kâğıthane: 444 23 00
Küçükçekmece: 444 4 360
Sarıyer: 444 1 722
Silivri: 444 20 47
Sultangazi: 0212 459 34 34
Şişli: 444 15 68
Zeytinburnu: 444 1984
Anadolu Yakası
Ümraniye: 444 9 822
Kadıköy Beyaz Masa: 444 55 22
Sancaktepe: 311 11 11
Üsküdar: 444 0 875
Kartal: 444 4 578
Beykoz: 444 666 1
Pendik: 444 81 80
Çekmeköy: 312 44 44
Sultanbeyli: 0216 564 13 00