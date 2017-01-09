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    İstanbul'da belediyelerin 'Beyaz masa' telefon numaraları nedir?

    Hürriyet Haber
    09.01.2017 - 12:38 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da kar yağışının artış göstermesi ile birlikte vatandaşlar çeşitli sorunlar belediyelere başvuruyor. Bu konuda en kolay hizmet alabileceğiniz nokta ise belediyelerin Beyaz Masa bölümleri. Peki İstanbul'da beyaz masa numaraları nedir? İşte İstanbul belediyelerinin beyaz masa numaraları

    Avrupa Yakası

    Bahçelievler Belediyesi Beyaz Masa: 484 38 63
    Arnavutköy Belediyesi Beyaz Masa: 484 4 597
    Avcılar Belediyesi Beyaz Masa: 444 69 89
    Bağcılar Belediyesi Beyaz Masa: 0(212) 410 06 00
    Bakırköy: 0 212 414 97 00
    Başakşehir: 444 0 669
    Bayrampaşa: 0(212) 467 19 00
    Beşiktaş: 444 44 55
    Beylikdüzü: 444 0 939
    Beyoğlu: 444 0 160
    Büyükçekmece: 444 0 340
    Çatalca: 444 61 02
    Esenler: 444 00 73
    Esenyurt: (212) 689 69 26
    Eyüp: 444 30 00
    Fatih: (212) 453 1453
    Gaziosmanpaşa: 444 0 467
    Güngören: 0800 219 65 18
    Kâğıthane: 444 23 00
    Küçükçekmece: 444 4 360
    Sarıyer: 444 1 722
    Silivri: 444 20 47
    Sultangazi: 0212 459 34 34
    Şişli: 444 15 68
    Zeytinburnu: 444 1984

    Anadolu Yakası
    Ümraniye: 444 9 822
    Kadıköy Beyaz Masa: 444 55 22
    Sancaktepe: 311 11 11
    Üsküdar: 444 0 875
    Kartal: 444 4 578
    Beykoz: 444 666 1
    Pendik: 444 81 80
    Çekmeköy: 312 44 44
    Sultanbeyli: 0216 564 13 00

    Etiketler: istanbul , belediye , gündem
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