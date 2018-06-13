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    İstanbul'da bayram trafiği yoğunluğu başladı

    DHA/İHA
    13.06.2018 - 20:02 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da bayram trafiği yoğunluğu başladı. 4 günlük tatilden yararlanarak şehir dışına çıkmak isteyen vatandaşların oluşturduğu trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 65'e ulaşırken E-5 Otoyolu Ankara istikameti ve Edirne istikametinde yoğunluktan dolayı araçların çok yavaş ilerlediği görüldü.

    Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen İstanbulluların mesai saatinin bitimiyle birlikte yola düşmesi trafikte yoğunluk oluşmasına neden oldu.

    E-5 Otoyolu Ankara istikameti ve Edirne istikametinde yoğunluktan araçların çok yavaş ilerlediği görüldü. TEM Otoyolu Ankara istikametinde Körfez ile İzmit Bekirdere rampası arasında da yoğunluk yaşandı. Trafik yoğunluğunun gece boyunca devam etmesi Arife günü olan yarın ise Ankara istikametinde yoğunluğun daha da artması bekleniyor.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin trafik yoğunluk haritasında ise akşam saatlerinde kentteki trafik yoğunluğu yüzde 65'e ulaştı.

    Öte yandan Osmangazi Köprüsü ve Eskihisar ile Topçular arasında iskelelerinde ise şu ana kadar herhangi bir yoğunluk oluşmadı.

    İstanbulda bayram trafiği yoğunluğu başladı

    Etiketler: bayram trafiği , istanbul trafiği , son dakika , haberler
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