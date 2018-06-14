İstanbul'da bayram önlemi! Emniyet bu numarayı verdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı huzur ortamında geçirebilmeleri için önlemler aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 14-18 Haziran arası için "Ramazan Bayramı Emniyet Tedbir Planı" hazırlandığı belirtildi. Bu kapsamda, vatandaşların, Ramazan Bayramı'nı birlik, beraberlik ve huzur ortamı içinde geçirmeleri amacıyla dilek ve şikayetlerini ilgili mercilere iletebilmesi ve olaylara anında müdahale edilebilmesi için Polis İmdat Acil Çağrı Hattı 155 ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü santralini (212 636 10 00) arayabilecekleri bildirildi.