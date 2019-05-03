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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yüksel KOÇ / İstanbul DHA
03.05.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

İstanbul'da Başsavcılık'tan sandık kurullarına soruşturma ile ilgili açıklama

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İstanbul'da Başsavcılık'tan sandık kurullarına soruşturma ile ilgili açıklama

İstanbul'da devam eden sandık kurullarına soruşturma ile ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi. Başsavcılık açıklamasında "Delil toplama yetkileri usulünce yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Seçimlerde, oyların sayımı, tutanağa bağlanması, sonuçların sisteme girilmesi vb. işlemlerde çeşitli usulsüzlükler olduğu iddiası ile başlatılan soruşturma kapsamında, bu işlemlerde görevli kişilerin, savunmaları alınmak üzere davetiye tebliğ edilmek suretiyle ifadeye çağrıldığı belirtildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

"2 Mayıs 2019 tarihinde muhtelif basın/ yayın organlarında 'İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 31 Mart 2019 tarihli Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında yapılan usulsüzlüklere ilişkin 32 ayrı soruşturma başlatılıp çok sayıda kişinin ifadeye çağrıldığı' şeklinde haberler yer aldığı ve bu haberler esas alınarak çeşitli yorumlar dile getirildiği görülmüş, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki şekilde açıklama yapılmasına gerek duyulmuştur. 31 Mart 2019 tarihli Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında oyların sayımı, tutanağa bağlanması, sonuçların sisteme girilmesi vb. işlemlerde çeşitli usulsüzlükler olduğundan bahisle seçimin ertesi gününden bu yana muhtelif zamanlarda vatandaşlar, siyasi parti teşkilatları ve İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarınca yapılan ihbarlar üzerine 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 160. maddesi uyarınca soruşturmalar başlatılarak iddialara konu belgeler temin edilmiş ve bu işlemlerde görevli kişiler de savunmaları alınmak üzere davetiye tebliğ edilmek suretiyle Cumhuriyet Başsavcılığımıza çağrılmıştır. Başlatılan soruşturmalar, ihbara konu olayların gerçekliğini ortaya çıkarmaya özgü olarak ve kanunlarla Cumhuriyet Başsavcılığımıza tanınan delil toplama yetkileri usulünce kullanılmak suretiyle yürütülmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımız, mezkur soruşturmalara ilişkin görev ve yetkilerini, her zaman olduğu gibi maddi gerçeği ortaya çıkarıp varsa sorumluluğu bulunan kişiler hakkında gereğine tevessül etmek amacıyla tarafsız ve mevzuata uygun biçimde yerine getirmekte olup, medyada yer bulan ve bu soruşturmaların amacına dair yukarıda belirtilen yasal çerçeveyi aşacak ifadeler içeren haber ve yorumlar gerçek dışıdır"

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