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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)
28.10.2019 - 16:20, Son Güncelleme:

İstanbul’da barbarlık! Yaptıkları iğrençlikle yetinmediler

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ESENYURT'ta yola tükürenlere tepki gösteren kişi, feci şekilde dövüldü. Saldırganlardan biri araya girmek isteyen kadına da yumruk atarken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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  • İstanbul’da barbarlık Yaptıkları iğrençlikle yetinmediler
  • İstanbul’da barbarlık Yaptıkları iğrençlikle yetinmediler
  • İstanbul’da barbarlık Yaptıkları iğrençlikle yetinmediler
  • İstanbul’da barbarlık Yaptıkları iğrençlikle yetinmediler
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Esenyurt'taki olay geçtiğimiz  salı günü akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında beklediği sırada yoldan geçen gruptaki bir kişinin yere tükürmesi üzerine uyarıda bulunan Birol Ş. (52) saldırıya uğradı.

Birol Ş. yere tüküren kişiye, "Evde de yere tükürüyor musun?" deyince feci şekilde dövülmeye başlandı.

7 kişi olduğu belirtilen saldırganları mahalle sakinleri uzaklaştırmaya çalıştı.

Bu sırada bir kadın da  saldırıya engel olmaya çalıştı. Ancak gruptakilerden biri, kadına da yumruk attı.

Birol Ş.'yi döven saldırganlar uzaklaşırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. 

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Çevredekiler dayak yiyen adama yardım etmeye çalıştı. Kısa süre sonra olay yerine polis ekipleri geldi.

Yere tüküren kişiyi uyardığı için dayak yediği belirtilen Birol Ş. ve kadının "mahallenin gençleri" diyerek şikayetçi olmadığı öğrenildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan  Birol Ş.'nin feci şekilde dövüldüğü anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, adamın yanına gelen gruptakiler yumruklarla saldırıyor.

Bu sırada orada olan bir kişiler kavgayı ayırmaya çalışıyor ancak şüpheliler araya girmek isteyenleri uzaklaştırıyor.

Yoldan geçen bir kadın da adamın darp edilmesini önlemek için araya girmeye çalışıyor.

Birol Ş.'nin önüne geçip, kollarını açarak, şehir eşkıyalarını uzaklaştırmaya çalışan kadına saldırganlardan biri yumruk atıyor. 

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