İstanbul'da balyozlu çete! Soygun parasıyla düğün yapmış

GÜNGÖREN'deki bir tekstil şirketine 30 Aralık 2017 günü giren hırsızlar, şirketin çelik kasasındaki 2.5 milyon TL para ve ziynet eşyalarını alarak kayıplara karıştı.

Olayın ardından Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, çetenin, Kocaeli ve İstanbul'da özellikle telefon bayilerinin arasında bulunduğu 36 işyerinin camlarını balyoz ve taşla kırarak soydukları saptandı. Çetenin 5 milyon TL'lik soygun yaptığı tespit edildi.



Ekipler, çete üyelerinin kimlikleri ve kaldıkları adresleri, güvenlik kamera görüntüleri, teknik ve fiziki takip çalışması yaparak tek tek belirledi. Çetenin soygun olaylarında kiralık ve çalıntı araç kullandığı tespit edildi. Ardından Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri geçen çarşamba günü eşzamanlı operasyon başlattı. 14 adrese girildi. Çete elebaşı Ö.S. ve H.D.'nin de arasında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 3 tabanca, bir miktar ziynet eşyası ve bir miktar uyuşturucu ele geçti. Emniyette sorguya alınan çete üyeleri soygun olaylarını nasıl gerçekleştirdiklerini de anlattı.

SOYGUN PARASIYLA DÜĞÜN YAPMIŞ



Bir çete üyesi 2.5 milyon TL'lik soygun yaptıkları Güngören'deki işyerinin bulunduğu 3. kata birbirlerinin omuzlarına çıkarak bir kişiyi işyerine soktuklarını, yukarı çıkardıkları arkadaşlarının aşağı ip sarkıtarak diğer çete üyelerini de içeri aldığını anlattı. Çete üyelerinin soygundan kazandıkları paraları kumar ve gece kulüplerinde eğlenerek harcadıkları belirlendi. Çete elebaşı H.D.'nin soygun parasıyla düğün yaptığı tespit edildi. Emniyette hırsızlık ve yağmanın da arasında bulunduğu çok sayıda suç kaydı olan çete üyesi 11 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarıldı. Adliyeye sevk sırasında bir çete üyesinin, operasyonu yapan Asayiş Şube Müdürlüğü'nü kastederek, "Gayrettepe çalışıyor vallahi" demesi dikkat çekti. Adliyeye sevk edilen 9 kişi tutuklanırken, 2 kişi serbest kaldı. Çete üyesi 9 kişinin de düzenlenen ara operasyonlarla yakalandığı ve tutuklandıkları bildirildi.

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