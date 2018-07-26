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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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26.07.2018 - 23:57, Son Güncelleme:

İstanbul'da aynı gecede 2 fabrika yandı

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İstanbul'da aynı gecede 2 fabrika yandı

İstanbul'da bir gecede iki fabrika yandı. Tuzla'da Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik fabrikası, Başakşehir'de ise mutfak araç gereçleri üreten bir fabrika alev alev yandı.

TUZLA'DAKİ YANGINDA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik fabrikasında yangın çıktı. Havalandırma bölümünde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

İstanbulda aynı gecede 2 fabrika yandı

BAŞAKŞEHİR’DE FABRİKA YANGINI

Başakşehir'de mutfak araç gereçleri üreten bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Ziya Gökalp Mahallesinde bulunan Metal İş Sanayi Sitesinde bulunan silikondan mutfak araç ve gereçleri üretilen bir fabrikada çıktı. Edinilen bilgiye göre, işyerinin çatısından alevler yükseldiğini gören çalışanlar durumu hemen itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine, gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan işyerinin çatısına müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

"İÇERİDE OĞLUM VARDI ÇOK ŞÜKÜR ATMIŞ KENDİNİ DIŞARI"

Fabrikaya gelen ve işyerinin sahibi olduğu öğrenilen Orhan Baltalı; "Akşam paydosundan sonra ürünleri hazır hale getirmek için fırınımız var. O fırın çalışır vaziyette. İşyeri paydos. Oğlum da işyerinde son hesaplarını yapıyordu. En son bir dumanla karşılaşıyor. Çıktığında başladığını görüyor. Elektrik kontaklarını kapatıp itfaiyeye haber veriyor. Silikondan mutfak gereçleri, yan sanayi ürünleri üretiyoruz. Ben oğlumdan telefonla yangını haber aldım. İçeride herhangi bir çalışan yok. Herhangi bir yaralı, can kaybı yok. Tek bir oğlum vardı o da Allah’a şükür o bölgeden aşağıya atmış kendini" diye konuştu.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Başakşehir'de fabrika yangınıBaşakşehir'de mutfak araç gereçleri üreten bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken fabrikada maddi hasar meydana geldi.
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