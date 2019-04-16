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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
16.04.2019 - 14:10, Son Güncelleme:

İstanbul’da asker konvoyunda 'drift' yapan trafik magandası yakalandı

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İstanbul’da asker konvoyunda 'drift' yapan trafik magandası yakalandı

İstanbul Eyüpsultan’da asker konvoyu yaparak caddeyi trafiğe kapatıp “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yapan maganda, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Ehliyetine el konulan magandaya kullandığı aracın neredeyse değeri kadar olan 7 bin 710 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca otomobil de 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Asker uğurlama konvoyu yapan otomobilli bir grup genç, bir süre sonra caddeyi trafiğe kapatıp “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yapmıştı. Hem trafiği tehlikeye düşüren hem de yolcu otobüsünün geçişine izin vermeyen sürücü, dakikalarca yanlama yapması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşturmuştu. Grup ardından bir arazide tek tek drift yaparak eğlenmiş o anları da kaydedip sosyal medyada yayınlamıştı.

Otomobilinin değeri kadar para cezası kesildi

Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri çalışma başlattı. Görüntülerin incelenmesinin ardından magandanın kullandığı ancak plakasını çıkarttığı 41 U 6724 plakalı araç tespit edildi. Aracın bulunmasının ardından sürücünü de belirleyen ekipler, Tolga D.’yi kıskıvrak yakaladı.

Şubeye götürülen Tolga D.'ye burada “Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek el frenin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönün değiştirilmesi (drift) veya kendi etrafında döndürülmesi” maddesine 5 bin 10 lira, “tescilli aracı plakasız kullanmak” maddesinden bin 698 lira ve “mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması” maddesinden ise bin 2 lira olmak üzere toplamda 7 bin 710 lira idari para cezası kesildi.

Ehliyetine ve aracına el konuldu

Ayrıca şahsın ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Şubede işlemleri tamamlanan sürücü, “Kara,deniz veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat , sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etmek” maddesinden adli işlem yapılmak üzere Eyüp ilçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Atıf Ödül Polis Merkezine teslim edildi.

Ehliyetini geri almak için psikolojik muayene olacak

Öte yandan sürücünün ehliyetini geri alması için “belgelerinin geri alma süresi (60 gün) dolduğunda, sürücü belgelerini teslim alabilmek için “psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçerek sürücü belgesi almasına mani hali olmadığını” belgelemek zorunda kalacak.

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