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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
10.07.2019 - 09:57, Son Güncelleme:

İstanbul’da alkollü aday sürücü dehşeti! Ortalık savaş alanına döndü, dövdüler

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İstanbul Şişli’de yokuş aşağıya süratli bir şekilde seyreden alkollü aday sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi. Kaza sonrası taşkınlık yapan genç sürücü mahalleli tarafından darp edildi. Feci kaza güvenlik kameralarına yansırken, 1.92 promil alkollü çıkan gencin otomobili trafikten men edilip, aday sürücü belgesi de süresiz olarak iptal edildi.

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  • İstanbul’da alkollü aday sürücü ortalığı birbirine kattı
  • İstanbul’da alkollü aday sürücü ortalığı birbirine kattı
  • İstanbul’da alkollü aday sürücü ortalığı birbirine kattı
  • İstanbul’da alkollü aday sürücü ortalığı birbirine kattı
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Olay, önceki gün saat 09.00 sıralarında Feriköy’de meydana geldi. İddiaya göre 34 GJ 8668 plakalı otomobilin aday sürücüsü Merdan T. (20), 34 NK 0467 plakalı otomobilin sürücüsü akrabası Engin T. ile yarışmaya başladı. İkili cadde üzerinden sokağa girdikleri esnada Engin T., diğerinin önüne geçerek yoluna devam etti. O esnada yokuş aşağıya süratli bir şekilde inen sürücülerden Merdan T., kontrolünü kaybederek Engin T.’nin idaresindeki araca çarptı. Kaza sonucu park halindeki 6 araçla beraber toplamda 8 araç zarar gördü, 1 vatandaş ise hafif şekilde yaralandı. Hafif yaralı vatandaş kendi imkanlarıyla sağlık ocağına gitti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sürücü mahalleli tarafından tekme ve tokatlarla darp edildi

Ekipler beklenildiği esnada araçlarından inen Merdan T. ve Engin T.’nin yanlarına vatandaşlar geldi. Bir süre zarar verdiği araçlara bakan ikiliden Merdan T. çevrede garip davranışlar sergilemeye başladı. Vatandaşların uyardığı gençler küfürle karşılık verince ortalık bir anda karıştı. Sözlü tartışmanın yerini fiziki şiddetin aldığı olayda Merdan T., mahalleli tarafından tekme ve tokatlarla darp edildi. Yine diğer vatandaşlar tarafından uzaklaştırılan genç sürücü, polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle aracının başına gelebildi. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Vatandaşlar saniyelerle kurtuldu

Görüntülerde bir kadın yolun karşısına geçtikten kısa bir süre sonra otomobil hızlı bir şekilde yokuştan iniyor. Sürücü ardından önündeki araca çarparak diğer 6 aracın da hasar aldırıyor. Kazanın ardından sürücüler araçtan inerek etraftaki arabalara bakıyor. Çevredeki vatandaşlar ise koşarak olay yerine geliyor. Kısa bir süre sonra vatandaşlarla sürücü arasında tartışma çıkıyor. Mahalleli sürücüyü tekme, tokat ve yumruklarla darp ediyor. Koşuşturmanın ardından vatandaşlar olay yerine geri dönüyor.

İstanbul’da alkollü aday sürücü dehşeti Ortalık savaş alanına döndü, dövdüler
“Kadınların yanında küfretmeye başladı”

Görgü şahidi Murat Aydın, "Yukarıdan bir arkadaş yaklaşık 120 kilometre ile gelirken 2 araca çarptı. Sonra süratini daha da hızlandırdı ve başka bir araca çarptı. Sonra da park halindeki araçlara vurdu. Tabi millet toplandı, arkadaşlar geçmiş olsun diledi. O esnada sürücü kabadayılık yapmaya başladı, biraz da sarhoştu. Millete küfür etmeye başlayınca insanlar ilk başta bir şey demedi. Ondan sonra kadınların yanında küfretmeye başladı. Sonra da kavga çıktı, polis gelince bunu alıp götürdü. Ancak vatandaşlar mağdur oldu” dedi.

Aday sürücünün belgesi süresiz olarak iptal edildi

Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili tutanak tuttu. Garip davranışlar sergilediği belirtilen sürücü Merdan T.’ye polis alkol muayenesi yaptı. Muayene sonucunda sürücünün 1.92 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü adayı olduğu da ortaya çıkan Merdan T.’nin ehliyeti süresiz olarak iptal edilirken, otomobili ise trafikten men edilerek otoparka çekildi. Feriköy Polis Merkezine götürülen genç sürücü adli işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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