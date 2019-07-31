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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
31.07.2019 - 11:00, Son Güncelleme:

İstanbul'da akılalmaz olay! Otobüs şoförünü kendi yolcuları dövdü

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Silivri-Yenibosna seferini yapan özel halk otobüsüne seyir halindeyken kargo kamyonu çarptı ve yoluna devam etti. Bunun üzerine otobüs şoförü içerisinde bulunan onlarca yolcuya aldırış etmeden kamyonun peşine düştü. Yolcuları inecekleri durakta indirmeyen otobüs şoförü yolculardan dayak yedi.

Olay Beylikdüzü’nde geçtiğimiz akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Silivri- Yenibosna seferini yapan özel halk otobüsüne seyir halindeyken bir kargo firmasının kamyonu çarptı ve kaçtı. Bunun üzerine kendisine çarpan kamyonu takip etmeye başlayan otobüs şoförü iddiaya göre yolcuların defalarca yaptığı ikazlara aldırış etmeden kamyonu kovaladı. Birkaç durakta durmayan otobüs şoförüne yolcular tepki göstermeye başladı. Otobüs şoförü içeride bulunan onlarca yolcunun hayatını hiçe sayarak takibini sürdürdü. Daha sonra otobüs şoförü, kamyon şoförünü Beylikdüzü durağında durdurdu. Ancak korku dolu dakikalar yaşayan yolculardan bazıları otobüs şoförünü aşağı indirip dövmeye başladı. Araya diğer yolcuların girmesiyle kurtulan otobüs şoförü, kamyon şoförüne tepki gösterdi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜNE DAYAK KAMERADA

Yaşanan bu olayların ardından otobüsten inen yolcular durağa gelen başka bir otobüsle yollarına devam etti. Bu anlar ise kameralarına yansıdı. Görüntülerde otobüs içerisinde bulunan yolcular, otobüs şoförüne otobüsü durdurması için dakikalarca dil döküyor. Birkaç durak sonra duran otobüste bulunan vatandaşlar otobüs şoförünü aşağıya indirerek dövüyor. Bu sırada otobüste bulunan vatandaşlar büyük korku yaşıyor.

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