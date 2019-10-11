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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
Haber Giriş: 11.10.2019 - 13:38, Son Güncelleme:

İstanbul'da akılalmaz hırsızlık! Çaldıkları otomobili satıp, tekrar çaldılar

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İstanbul'da akılalmaz hırsızlık! Çaldıkları otomobili satıp, tekrar çaldılar

İstanbul Anadolu yakasında çaldıkları araçlara takip cihazı takıp sattıktan sonra aynı araçları tekrar çalan şahıslar yakalandı. Otomobillerin çalınma anları güvenlik kameralarına yansırken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, artan otomobil hırsızlığı ihbarları üzerine harekete geçti. Ekipler, otomobil hırsızlıklarının meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından şüphelilerin kullandıkları yöntem tespit edildi. Eldeki bilgiler ışığında çalışmalarını sürdüren polis, şüphelilerin yerlerini belirledi. Adresleri belirlenen şahıslara 8 Ekim Pazartesi günü İstanbul, Ankara ve Kocaeli’nde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde 17 kişi gözaltına alındı. Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda, otomobilleri çalmakta kullandıkları araçların bilgilerini sıfırlamaya yarayan özel cihazlar, takip cihazları, 1 adet tabancayla tabancaya ait çok sayıda mermi ve 22 adet çalıntı otomobil ele geçirildi.

YÖNTEMLERİ ŞOKE ETTİ

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerin kullandığı yöntem hayrete düşürdü. Şüphelilerin çalmak istedikleri araca başka bir aracın şasesini monte ettikleri, daha sonra özel bir cihazla otomobilin bilgilerini tamamen sıfırlayarak aracı adeta fabrikadan yeni çıkmış bir otomobil haline getirdikleri öğrenildi.

AYNI ARACI YENİDEN ÇALDILAR 

Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde, şüphelilerin çaldıkları araçlara takip cihazı taktıkları, aracı bu şekilde bir başkasına sattıkları ve bir süre sonra aracın konumunu belirleyip aynı araca tekrar çaldıkları öğrenildi.

ÇALDIKLARI ARAÇLARI PARÇALAYIP, YEDEK PARÇACIDA SATMIŞLAR 

Şüphelilerin takip cihazı taktıktan sonra tekrar çaldıkları araçları sahibi oldukları yedek parçacılara getirip burada satarak on binlerce TL haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

ÇETE LİDERİ TUTUKLANDI

Çetenin lideri olduğu belirlenen Mustafa G. ile Ufuk K. daha önce gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen 11 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine, Ankara ve Kocaeli’nde gözaltına alınan 4 kişi de illerinde bulunan adli makamlara sevk edildi.

GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerden birinin bir aracın yanına yaklaştığı, önceden elde ettiği anahtarla aracın kapısını açtığı, daha sonra diğer şüphelileri çağırarak aracın kaputunu açtıkları, yanlarında getirdikleri özel cihazla aracın bilgilerini tamamen sıfırladıktan sonra otomobili çalarak oradan ayrıldıkları görüldü.

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