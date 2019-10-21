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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
21.10.2019 - 09:51, Son Güncelleme:

İstanbul’da akıl almaz kaza! Görenler inanamadı...

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Şişli’de sollama yapmak isteyen genç aracıyla şaha kalkıp ters dönerken, yolda yürüyen vatandaş ölümden saniyelerle kurtuldu.

Şişli’de bir AVM’nin önünde yavaş bir şekilde seyreden otomobil, sollama yapacağı esnada önündeki aracın tekerleğine çarparak şaha kalkıp ters döndü. Kaza güvenlik kameralarına yansırken, aracın düştüğü yerde yürüyen vatandaş saniyelerle ölümden kurtuldu.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde 34 BAT 731 plakalı otomobille yavaş bir hızda seyir eden Emre Berk Baydan (23), AVM’nin önüne doğru gitmeye başladı. Genç sürücü karşı yönden araç geldiği esnada önünde giden İlhan Doğan idaresindeki 41 UR 600 plakalı otomobili sollamak istedi. Dar bir mesafeden sollama yapan gencin önündeki aracın tekerleğine çarpması sonucu otomobil şaha kalktı. Kontrolden çıkan araç vatandaşların gözü önünde devrilerek ters döndü. Aracın düştüğü yerde yürüyen bir vatandaş ise saniyelerle ölümden kurtuldu. Akıl almaz kaza güvenlik kameralarına da yansıdı.

Kazada hafif yaralanan genç sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı tedbir amaçlı hastaneye götürdü. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaparak tutanak tuttu. Kaza nedeniyle araç trafiğine kapatılan sokak, ters dönen aracın çekici yardımıyla kaldırılmasıyla normale döndü.

İstanbul’da akıl almaz kaza Görenler inanamadı...


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