İstanbul’da 8 PYD/YPG’li yakalandı... 1 kilo toz madde inceleniyor
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye’den yasa dışı yollardan giriş yaparak İstanbul’a gelen 8 PYD/YPG’liyi yakaladı.
Aramalarda içeriği belli olmayan 1 kilo toz madde ele geçti. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmada, örgüt adına kırsal alanda terör faaliyeti yürüten ve Suriye’de PYD/YPG saflarında yer alan 8 kişinin yasadışı yollardan Türkiye’ye giriş yaparak İstanbul’a geldikleri yönünde bilgi aldı.
Alınan bilgi üzerine başlatılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 8 örgüt üyesi gözaltına alındı. Aramalarda, 1 kilo içeriği belli olmayan toz madde, örgütsel materyal ve dijital malzemeler ele geçti. Toz maddenin kriminal laboratuvardaki incelemesinin sürdüğü bildirildi.
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