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    İstanbul'da 8 ilçede 19 noktaya eş zamanlı baskın!

    DHA-AA
    16.03.2018 - 02:10 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da, terör örgütü PKK'ya yönelik nevruz öncesi kent genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda şüpheliler yakalandı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nevruz öncesi terör örgütüne yönelik kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyon kapsamında 8 ilçede önceden belirlenen 19 adrese baskın yapıldı.

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    Operasyonda, terör örgütüne destek verdiği öne sürülen şüpheliler gözaltına alındı.

    Zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 

    AÇILMAYAN KAPILAR KOÇ BAŞI İLE KIRILDI

    Beyoğlu, Sancaktepe, Üsküdar, Kartal, Pendik, Sultanbeyli'nin de aralarında bulunduğu ilçelerde daha önceden belirlenen isimlere yönelik yapılan operasyonda, polis memurlarının seslenmesine rağmen açılmayan kapılar koçbaşı ile kırıldı. 

    Etiketler: istanbul , nevruz , operasyon , gündem
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