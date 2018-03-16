İstanbul'da 8 ilçede 19 noktaya eş zamanlı baskın!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nevruz öncesi terör örgütüne yönelik kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyon kapsamında 8 ilçede önceden belirlenen 19 adrese baskın yapıldı.

DESTEK İDDİASI

Operasyonda, terör örgütüne destek verdiği öne sürülen şüpheliler gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

AÇILMAYAN KAPILAR KOÇ BAŞI İLE KIRILDI

Beyoğlu, Sancaktepe, Üsküdar, Kartal, Pendik, Sultanbeyli'nin de aralarında bulunduğu ilçelerde daha önceden belirlenen isimlere yönelik yapılan operasyonda, polis memurlarının seslenmesine rağmen açılmayan kapılar koçbaşı ile kırıldı.