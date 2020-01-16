İstanbul'da 7 ilçede yapılan uyuşturucu operasyonu kamerada

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da 7 ilçede uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 15 şüpheli gözaltına alındı. O anlar ise polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Aralık ile 14 Ocak tarihleri arasında Avcılar, Esenyurt, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Şişli ve Bakırköy ilçelerinde belirlediği adreslere uyuşturucu operasyonları düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 70 kilogram eroin, 182 kilo 500 gram skunk ve kenevir, 50 kilo 500 gram ecstasy hap, 2 kilogram kokain, 24 kilogram metamfetamin, 1 kilo 500 gram captagon hap, 67 kilogram sıvı kimyasal madde, 3 kilogram katı kimyasal madde, 3 tabanca , 31 mermi , 5 hassas terazi, ambalajlama makinesi ve uyuşturucu madde üretiminde kullanılan birçok malzeme ele geçiridi. Şüpheliler A.G.(37) , O.K.(27) , Ö.T. (36) , Z.A.(31) , H.Ç.(52) , K.Ç.(34) , M.Ç.(51), D.Ç.(24) , Y.K.(59) , E.E.(29) , V.T.(22), M.Z.(49) , M.H.(33) , A.A.(43) ve İran uyruklu A.K.(25) yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, 13 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.